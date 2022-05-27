https://ria.ru/20220527/spetsoperatsiya-1791334704.html

День 93-й: ВС России сбили украинский МиГ-29 и перехватили "Точку У" в ДНР

День 93-й: ВС России сбили украинский МиГ-29 и перехватили "Точку У" в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

День 93-й: ВС России сбили украинский МиГ-29 и перехватили "Точку У" в ДНР

На 93-й день спецоперации на Украине президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, напомнив ему, что Киев... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T22:15

2022-05-27T22:15

2022-05-27T22:15

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На 93-й день спецоперации на Украине президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, напомнив ему, что Киев препятствует попыткам мирного урегулирования, и заявил о готовности активнее обсуждать обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными.Утром в пятницу минобороны РФ отчиталось об уничтожении за сутки более 250 солдат и офицеров противника, а также сообщило сбитом украинском истребителе МиГ-29, восьми беспилотников и перехвате ракеты комплекса "Точка-У".Ход операцииК вечеру пятницы начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отчитался о разминировании российскими военными и спасателями почти 2,2 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР.Он также сообщил, что украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) и ракетный комплекс "Точка-У" на территории зернохранилища города Северска в ДНР, провоцируя ответный огонь для обвинения России в неизбирательных ударах.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группа российских добровольцев из республики взяла под контроль всю линию соприкосновения в городе Северодонецке.На утреннем брифинге 27 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, российская авиация за сутки уничтожила более 250 человек из числа личного состава противника, девять танков и пять установок "Град", а также высокоточными ракетами нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины, поразив 30 районов сосредоточения живой силы и техники. Российские средства ПВО сбили один украинский истребитель МиГ-29, восемь беспилотников, а также перехватили одну ракету комплекса "Точка-У".По его данным, российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 180 самолетов, а также 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников. Кроме того, ракетные войска и артиллерия уничтожили почти 500 пунктов управления и районов сосредоточения украинских сил, уничтожили переправу через реку Северский Донец в Харьковской области.Представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что силы Народной милиции ЛНР заблокировали украинские войска в Северодонецке.Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что киевский режим готовится к сдаче Запорожья. Ранее он сообщал, что от украинских сил освобождено и находится под контролем российской армии две трети области.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков находятся на территории республики. Народная милиция ДНР сообщила, что 23 военнослужащих республики погибли за прошедшую неделю при исполнении воинского долга, 125 получили ранения.Вокруг спецоперацииПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и обсудил ситуацию на Украине. В частности, российский лидер напомнил главе австрийского правительства, что Киев препятствует попыткам мирного урегулирования.Нехаммер назвал разговор с Путиным о ситуации на Украине интенсивным и серьезным. По его словам, в ходе разговора Путин заверил его в готовности допустить экспорт по морским портам. Помимо этого, российский президент подтвердил приверженность контрактам по поставкам газа в в Австрию. Также, по словам канцлера, Путин заверил его, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными.В пятницу стало известно, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца" "за участие в информационной спецоперации РФ". Киссинджер ранее призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.Генпрокуратура ДНР завершила расследование уголовного дела иностранных наемников из Великобритании и Марокко, им может грозить смертная казнь.По данным минобороны РФ, за сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию России эвакуированы 19 598 человек.Западная помощь УкраинеМинистр экономического развития и сотрудничества Германии Свенья Шульце прибыла в пятницу с визитом на Украину и пообещала поддержку со стороны Германии в восстановлении разрушенных городов.Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного кризиса. Вину за дефицит продуктов питания в мире и рост цен на них США и их союзники возлагают на Россию, требуя от нее снять блокаду черноморских портов Украины.В пятницу глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания примет самое активное участие в послевоенном обновлении Украины, а пока стремится помогать ей поставками военной техники. По словам главы британского МИД, странам Запада необходимо сделать все необходимое для победы Украины в ее нынешнем конфликте с Россией.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Блумберг призвал к дальнейшей военной поддержке Украины, в том числе к отправке ей большего количества наступательного оружия, такого как реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве. Он также сообщил, что Украина запросила у США реактивные системы залпового огня, однако решение относительно возможности их поставок Вашингтон еще не принял.

https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html

https://ria.ru/20220524/donbass-1790342899.html

https://ria.ru/20220523/azovstal-1790105360.html

https://ria.ru/20220519/obstrel-1789414040.html

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