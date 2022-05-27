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Пашинян призвал страны ЕАЭС к технологическому сотрудничеству - РИА Новости, 27.05.2022
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Пашинян призвал страны ЕАЭС к технологическому сотрудничеству
Пашинян призвал страны ЕАЭС к технологическому сотрудничеству - РИА Новости, 27.05.2022
Пашинян призвал страны ЕАЭС к технологическому сотрудничеству
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, призвал страны ЕАЭС акцентировать внимание на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:34
2022-05-27T14:34
технологии
никол пашинян
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, призвал страны ЕАЭС акцентировать внимание на научно-техническом и технологическом сотрудничестве.По его словам доверие во взаимодействии - это фундамент за счет, которого можно обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "При этом мы должны понимать, что любые шаги на пути к развитию информационно-коммуникационных технологий, цифровизации в современных условиях могут быть приняты только с учетом должного уровня информационной безопасности", - сказал Пашинян.По его мнению, следует также отметить важность выработки механизмов, позволяющих минимизировать риски вызовов мировой экономики, которые за последние месяцы приобрели небывалый масштаб и глубину."На наш взгляд целесообразно подумать о разработке пилотных проектов и совместных мероприятий, ориентированных на расширение и углубление торгово-экономических отношений и наращивание кооперационного взаимодействия", - отметил премьер."В то же время с целью обеспечения стабильного экономического роста государств-членов необходимо постоянное взаимодействие с бизнес-сообществом по актуальным вопросам развития интеграционных процессов. С точки зрения учета и продвижения интересов бизнеса, расширения участия предпринимательского сообщества в реализации программ хочу особо выделить работу, проведенную вчера в рамках Евразийского экономического форума", - добавил он.
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технологии, никол пашинян, евразийский экономический союз
14:34 27.05.2022
 
Пашинян призвал страны ЕАЭС к технологическому сотрудничеству

Пашинян призвал страны ЕАЭС акцентировать внимание на технологическом сотрудничестве

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, призвал страны ЕАЭС акцентировать внимание на научно-техническом и технологическом сотрудничестве.
"Активизация промышленной кооперации, развитие и реализация совместных производств и инновационных проектов, а также научно-техническое сотрудничество позволят соединить цепочку "научное изобретение - производственная сфера". Следует также зафиксировать, что поступательное развитие информационных технологий, цифровизация являются важнейшими условиями для развития современных форм взаимодействия между уполномоченными органами и хозяйствующими субъектами наших стран", - сказал глава армянского правительства.
По его словам доверие во взаимодействии - это фундамент за счет, которого можно обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "При этом мы должны понимать, что любые шаги на пути к развитию информационно-коммуникационных технологий, цифровизации в современных условиях могут быть приняты только с учетом должного уровня информационной безопасности", - сказал Пашинян.
По его мнению, следует также отметить важность выработки механизмов, позволяющих минимизировать риски вызовов мировой экономики, которые за последние месяцы приобрели небывалый масштаб и глубину.
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"На наш взгляд целесообразно подумать о разработке пилотных проектов и совместных мероприятий, ориентированных на расширение и углубление торгово-экономических отношений и наращивание кооперационного взаимодействия", - отметил премьер.
"В то же время с целью обеспечения стабильного экономического роста государств-членов необходимо постоянное взаимодействие с бизнес-сообществом по актуальным вопросам развития интеграционных процессов. С точки зрения учета и продвижения интересов бизнеса, расширения участия предпринимательского сообщества в реализации программ хочу особо выделить работу, проведенную вчера в рамках Евразийского экономического форума", - добавил он.
 
ТехнологииНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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