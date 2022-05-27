https://ria.ru/20220527/sobchak-1791087513.html

Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым

Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым - РИА Новости, 27.05.2022

Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым

Ксения Собчак в социальных сетях ответила на регулярные слухи о расставании с супругом Константином Богомоловым. Она разместила трогательную фотографию, на... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:51

2022-05-27T11:51

2022-05-27T11:51

шоубиз

знаменитости

ксения собчак

константин богомолов

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785887967_0:55:3300:1911_1920x0_80_0_0_cf860dad9d3f7d0b8d49ee98575abcf9.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила на регулярные слухи о расставании с супругом Константином Богомоловым. Она разместила трогательную фотографию, на которой обнимает и целует режиссера.В комментариях пользователи отметили, что это самая приятная публикация за последнее время.Ранее Собчак пришла к Богомолову на открытие Театра на Малой Бронной в Москве.

https://ria.ru/20220523/sobchak-1790149050.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, шоу-бизнес