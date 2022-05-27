https://ria.ru/20220527/sobchak-1791087513.html
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым - РИА Новости, 27.05.2022
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым
Ксения Собчак в социальных сетях ответила на регулярные слухи о расставании с супругом Константином Богомоловым. Она разместила трогательную фотографию, на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:51
2022-05-27T11:51
2022-05-27T11:51
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила на регулярные слухи о расставании с супругом Константином Богомоловым. Она разместила трогательную фотографию, на которой обнимает и целует режиссера.В комментариях пользователи отметили, что это самая приятная публикация за последнее время.Ранее Собчак пришла к Богомолову на открытие Театра на Малой Бронной в Москве.
https://ria.ru/20220523/sobchak-1790149050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, шоу-бизнес
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым одним словом