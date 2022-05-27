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Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым - РИА Новости, 27.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220527/sobchak-1791087513.html
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым - РИА Новости, 27.05.2022
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым
Ксения Собчак в социальных сетях ответила на регулярные слухи о расставании с супругом Константином Богомоловым. Она разместила трогательную фотографию, на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:51
2022-05-27T11:51
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
константин богомолов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила на регулярные слухи о расставании с супругом Константином Богомоловым. Она разместила трогательную фотографию, на которой обнимает и целует режиссера.В комментариях пользователи отметили, что это самая приятная публикация за последнее время.Ранее Собчак пришла к Богомолову на открытие Театра на Малой Бронной в Москве.
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знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, шоу-бизнес
11:51 27.05.2022
 
Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым

Собчак ответила на слухи о расставании с Богомоловым одним словом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонстантин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила на регулярные слухи о расставании с супругом Константином Богомоловым. Она разместила трогательную фотографию, на которой обнимает и целует режиссера.

"Люблю", – написала Ксения.

В комментариях пользователи отметили, что это самая приятная публикация за последнее время.

"Так приятно смотреть на такие искренние, душевные фото", "Очень гармоничная пара, на редкость очень подходят друг другу", "Емко, понятно", "Лучший пост за последнее время", – отметили подписчики.

Ранее Собчак пришла к Богомолову на открытие Театра на Малой Бронной в Москве.
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