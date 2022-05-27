https://ria.ru/20220527/slutskiy-1791230028.html
Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР
Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР
Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:53
2022-05-27T16:53
2022-05-27T16:55
политика
владимир жириновский
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов.Ранее об избрании Слуцкого руководителем высшего совета ЛДПР сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Избран руководителем высшего совета", - сообщил Слуцкий на пресс-конференцииПредыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее.
https://ria.ru/20220521/ldpr-1789965521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир жириновский, лдпр, леонид слуцкий (политик)
16:53 27.05.2022 (обновлено: 16:55 27.05.2022)
Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР
Слуцкий сообщил, что его избрали руководителем высшего совета либерал-демократов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов.
Ранее об избрании Слуцкого руководителем высшего совета ЛДПР сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Избран руководителем высшего совета", - сообщил Слуцкий на пресс-конференции
Предыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее.