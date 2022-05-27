https://ria.ru/20220527/slutskiy-1791230028.html

Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР

Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022

Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР

Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:53

2022-05-27T16:53

2022-05-27T16:55

политика

владимир жириновский

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов.Ранее об избрании Слуцкого руководителем высшего совета ЛДПР сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Избран руководителем высшего совета", - сообщил Слуцкий на пресс-конференцииПредыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее.

https://ria.ru/20220521/ldpr-1789965521.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, владимир жириновский, лдпр, леонид слуцкий (политик)