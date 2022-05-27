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Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
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Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР
Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР - РИА Новости, 27.05.2022
Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР
Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:53
2022-05-27T16:55
политика
владимир жириновский
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов.Ранее об избрании Слуцкого руководителем высшего совета ЛДПР сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Избран руководителем высшего совета", - сообщил Слуцкий на пресс-конференцииПредыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее.
https://ria.ru/20220521/ldpr-1789965521.html
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политика, владимир жириновский, лдпр, леонид слуцкий (политик)
16:53 27.05.2022 (обновлено: 16:55 27.05.2022)
 
Слуцкий подтвердил, что его избрали руководителем высшего совета ЛДПР

Слуцкий сообщил, что его избрали руководителем высшего совета либерал-демократов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов после голосования по его кандидатуре на пост нового председателя партии на XXXIV внеочередном съезде ЛДПР
Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов после голосования по его кандидатуре на пост нового председателя партии на XXXIV внеочередном съезде ЛДПР - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов после голосования по его кандидатуре на пост нового председателя партии на XXXIV внеочередном съезде ЛДПР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый лидер ЛДПР, которого выбрали на внеочередном съезде партии, Леонид Слуцкий сообщил, что избран руководителем высшего совета либерал-демократов.
Ранее об избрании Слуцкого руководителем высшего совета ЛДПР сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Избран руководителем высшего совета", - сообщил Слуцкий на пресс-конференции
Предыдущий лидер ЛДПР, основатель партии Владимир Жириновский скончался в апреле. После его смерти Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции, а 18 мая возглавил ее.
Председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 22:42
Штаб ЛДПР может открыться в ДНР, заявил Слуцкий
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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