https://ria.ru/20220527/slovakiya-1791198474.html

Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, заявил вице-премьер

Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, заявил вице-премьер - РИА Новости, 27.05.2022

Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, заявил вице-премьер

Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:54

2022-05-27T15:54

2022-05-27T15:54

экономика

словакия

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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик."Поставки газа в Словакию обеспечены до конца 2023 года. Компания SPP заключила с норвежскими партнерами договор, который покрывает 32% нашей потребности", - сказал Сулик, которого цитирует телеканал ТА3.Кроме этих поставок, которые, по словам Сулика, поступят по трубопроводу, намечены поставки на судах сжиженного природного газа. Его получение будет происходить в 3-4 местах. Также Словакия продолжает покупать и российский газ, добавил Сулик."Таким образом, уже к 10 июля компания SPP будет иметь столько газа, что его хватит на потребление до конца будущей зимы, то есть, до конца марта 2023 года", - сообщил вице-премьер.

https://ria.ru/20220521/gaz-1789878954.html

словакия

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экономика, словакия