https://ria.ru/20220527/siren-1791200859.html

Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве

Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве - РИА Новости, 27.05.2022

Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве

Кустарники весенней сирени скоро зацветут на юге столицы в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:57

2022-05-27T15:57

2022-05-27T15:58

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мосприрода

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кустарники весенней сирени скоро зацветут на юге столицы в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."В Бирюлевском дендропарке скоро зацветет сирень. Специалисты Мосприроды ожидают этого события со дня на день",- говорится в сообщении.В нем напоминается о необходимости бережно относиться к природе и не ломать ветви сирени.

https://ria.ru/20220525/fialki-1790617414.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, городское хозяйство москвы