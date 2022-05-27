https://ria.ru/20220527/siren-1791200859.html
Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве
Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве - РИА Новости, 27.05.2022
Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве
Кустарники весенней сирени скоро зацветут на юге столицы в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:57
2022-05-27T15:57
2022-05-27T15:58
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кустарники весенней сирени скоро зацветут на юге столицы в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."В Бирюлевском дендропарке скоро зацветет сирень. Специалисты Мосприроды ожидают этого события со дня на день",- говорится в сообщении.В нем напоминается о необходимости бережно относиться к природе и не ломать ветви сирени.
https://ria.ru/20220525/fialki-1790617414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, городское хозяйство москвы