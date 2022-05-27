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Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве - РИА Новости, 27.05.2022
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Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве
Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве - РИА Новости, 27.05.2022
Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве
Кустарники весенней сирени скоро зацветут на юге столицы в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале Мосприроды. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:57
2022-05-27T15:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кустарники весенней сирени скоро зацветут на юге столицы в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."В Бирюлевском дендропарке скоро зацветет сирень. Специалисты Мосприроды ожидают этого события со дня на день",- говорится в сообщении.В нем напоминается о необходимости бережно относиться к природе и не ломать ветви сирени.
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мосприрода, городское хозяйство москвы
15:57 27.05.2022 (обновлено: 15:58 27.05.2022)
 

Сирень скоро зацветет в Бирюлевском дендропарке в Москве

© РИА Новости / Константин ЧалабовВетка сирени
Ветка сирени - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Ветка сирени. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Кустарники весенней сирени скоро зацветут на юге столицы в Бирюлевском дендропарке, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.
"В Бирюлевском дендропарке скоро зацветет сирень. Специалисты Мосприроды ожидают этого события со дня на день",- говорится в сообщении.
В нем напоминается о необходимости бережно относиться к природе и не ломать ветви сирени.
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