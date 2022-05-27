https://ria.ru/20220527/shourum-1791169776.html
В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей
В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей - РИА Новости, 27.05.2022
В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей
В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей, где свою продукцию представили 18 региональных компаний, специализирующихся на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:59
2022-05-27T14:59
2022-05-27T14:59
ульяновская область
одежда
ювелирные украшения
алексей русских
бизнес
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УЛЬЯНОВСК, 27 мая – РИА Новости. В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей, где свою продукцию представили 18 региональных компаний, специализирующихся на дизайне и производстве одежды и бижутерии, сообщает пресс-служба регионального правительства.Новый магазин под названием "Союз" посетил губернатор Алексей Русских, чтобы обсудить планы развития проекта."Нам нужно взращивать своих производителей в сфере легкой промышленности. Ульяновские предприниматели еще раз доказали, что трудности их не пугают. Они готовы развиваться, реализовывать крупные проекты и идти по пути импортозамещения. Первый месяц работы будет тестовым и показательным с точки зрения "прощупывания" рынка. Я поручил представить предложения по дальнейшей поддержке местных производителей. В том числе, и в отношении компенсации некоторых затрат", - сказал Русских на открытии магазина.Сейчас здесь можно купить женскую и мужскую одежду, наряды для малышей, украшения, кожгалантерею, аксессуары, домашний текстиль и декор, крафтовую косметику."Продвижение региональных брендов одежды крайне актуально в условиях санкций – как для производителей, так и для жителей области. Мы ищем новые решения для того, чтобы местные производители одежды и текстиля могли воспользоваться беспрецедентным шансом заявить о себе большой аудитории, которая находится в поиске после ухода иностранных брендов. Например, в апреле на форуме "Сделано в Ульяновской области" прошла крупная байерская сессия для региональных брендов легпрома с участием лучших менеджеров в сфере закупок страны. Местные предприятия презентовали свою продукцию и смогли заключить предварительные договоренности о поставках с представителями престижных ритейлеров России и Казахстана", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.В планах основательницы шоурума Алисы Богатовой – масштабировать проект ульяновского объединенного бренда не только внутри региона, но и за его пределами, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одежда, ювелирные украшения, алексей русских, бизнес
УЛЬЯНОВСК, 27 мая – РИА Новости. В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей, где свою продукцию представили 18 региональных компаний, специализирующихся на дизайне и производстве одежды и бижутерии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый магазин под названием "Союз" посетил губернатор Алексей Русских
, чтобы обсудить планы развития проекта.
"Нам нужно взращивать своих производителей в сфере легкой промышленности. Ульяновские предприниматели еще раз доказали, что трудности их не пугают. Они готовы развиваться, реализовывать крупные проекты и идти по пути импортозамещения. Первый месяц работы будет тестовым и показательным с точки зрения "прощупывания" рынка. Я поручил представить предложения по дальнейшей поддержке местных производителей. В том числе, и в отношении компенсации некоторых затрат", - сказал Русских на открытии магазина.
Сейчас здесь можно купить женскую и мужскую одежду, наряды для малышей, украшения, кожгалантерею, аксессуары, домашний текстиль и декор, крафтовую косметику.
"Продвижение региональных брендов одежды крайне актуально в условиях санкций – как для производителей, так и для жителей области. Мы ищем новые решения для того, чтобы местные производители одежды и текстиля могли воспользоваться беспрецедентным шансом заявить о себе большой аудитории, которая находится в поиске после ухода иностранных брендов. Например, в апреле на форуме "Сделано в Ульяновской области" прошла крупная байерская сессия для региональных брендов легпрома с участием лучших менеджеров в сфере закупок страны. Местные предприятия презентовали свою продукцию и смогли заключить предварительные договоренности о поставках с представителями престижных ритейлеров России
и Казахстана", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.
В планах основательницы шоурума Алисы Богатовой – масштабировать проект ульяновского объединенного бренда не только внутри региона, но и за его пределами, подчеркнули в пресс-службе.