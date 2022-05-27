Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20220527/shourum-1791169776.html
В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей
В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей - РИА Новости, 27.05.2022
В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей
В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей, где свою продукцию представили 18 региональных компаний, специализирующихся на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:59
2022-05-27T14:59
ульяновская область
одежда
ювелирные украшения
алексей русских
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791171792_0:62:1184:728_1920x0_80_0_0_c2d3414cbc4b348a6b5eae61b3cf0948.jpg
УЛЬЯНОВСК, 27 мая – РИА Новости. В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей, где свою продукцию представили 18 региональных компаний, специализирующихся на дизайне и производстве одежды и бижутерии, сообщает пресс-служба регионального правительства.Новый магазин под названием "Союз" посетил губернатор Алексей Русских, чтобы обсудить планы развития проекта."Нам нужно взращивать своих производителей в сфере легкой промышленности. Ульяновские предприниматели еще раз доказали, что трудности их не пугают. Они готовы развиваться, реализовывать крупные проекты и идти по пути импортозамещения. Первый месяц работы будет тестовым и показательным с точки зрения "прощупывания" рынка. Я поручил представить предложения по дальнейшей поддержке местных производителей. В том числе, и в отношении компенсации некоторых затрат", - сказал Русских на открытии магазина.Сейчас здесь можно купить женскую и мужскую одежду, наряды для малышей, украшения, кожгалантерею, аксессуары, домашний текстиль и декор, крафтовую косметику."Продвижение региональных брендов одежды крайне актуально в условиях санкций – как для производителей, так и для жителей области. Мы ищем новые решения для того, чтобы местные производители одежды и текстиля могли воспользоваться беспрецедентным шансом заявить о себе большой аудитории, которая находится в поиске после ухода иностранных брендов. Например, в апреле на форуме "Сделано в Ульяновской области" прошла крупная байерская сессия для региональных брендов легпрома с участием лучших менеджеров в сфере закупок страны. Местные предприятия презентовали свою продукцию и смогли заключить предварительные договоренности о поставках с представителями престижных ритейлеров России и Казахстана", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.В планах основательницы шоурума Алисы Богатовой – масштабировать проект ульяновского объединенного бренда не только внутри региона, но и за его пределами, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html
https://ria.ru/20211223/zarplaty-1765185291.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791171792_66:0:1119:790_1920x0_80_0_0_35f6d9cf3061a4d741677252f455b14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одежда, ювелирные украшения, алексей русских, бизнес
14:59 27.05.2022
 

В Ульяновской области открыли шоурум с товарами местных производителей

© Фото : Губернатор и правительство Ульяновской области В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей
В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Губернатор и правительство Ульяновской области
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 27 мая – РИА Новости. В Ульяновской области открыли первый шоурум с товарами местных производителей, где свою продукцию представили 18 региональных компаний, специализирующихся на дизайне и производстве одежды и бижутерии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый магазин под названием "Союз" посетил губернатор Алексей Русских, чтобы обсудить планы развития проекта.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время посещения Ульяновской инжиниринговой компании ХАЛТЕК - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 16:20Ульяновская область
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ
"Нам нужно взращивать своих производителей в сфере легкой промышленности. Ульяновские предприниматели еще раз доказали, что трудности их не пугают. Они готовы развиваться, реализовывать крупные проекты и идти по пути импортозамещения. Первый месяц работы будет тестовым и показательным с точки зрения "прощупывания" рынка. Я поручил представить предложения по дальнейшей поддержке местных производителей. В том числе, и в отношении компенсации некоторых затрат", - сказал Русских на открытии магазина.
Сейчас здесь можно купить женскую и мужскую одежду, наряды для малышей, украшения, кожгалантерею, аксессуары, домашний текстиль и декор, крафтовую косметику.
"Продвижение региональных брендов одежды крайне актуально в условиях санкций – как для производителей, так и для жителей области. Мы ищем новые решения для того, чтобы местные производители одежды и текстиля могли воспользоваться беспрецедентным шансом заявить о себе большой аудитории, которая находится в поиске после ухода иностранных брендов. Например, в апреле на форуме "Сделано в Ульяновской области" прошла крупная байерская сессия для региональных брендов легпрома с участием лучших менеджеров в сфере закупок страны. Местные предприятия презентовали свою продукцию и смогли заключить предварительные договоренности о поставках с представителями престижных ритейлеров России и Казахстана", - приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 17:06Ульяновская область
Более 56 тысяч жителей Ульяновской области получили прибавку к зарплате
В планах основательницы шоурума Алисы Богатовой – масштабировать проект ульяновского объединенного бренда не только внутри региона, но и за его пределами, подчеркнули в пресс-службе.
 
Ульяновская областьОдеждаювелирные украшенияАлексей РусскихБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала