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Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН - РИА Новости, 27.05.2022
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Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН
Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН - РИА Новости, 27.05.2022
Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН
Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, СБ ООН не отреагировал на них должным образом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:59
2022-05-27T00:59
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
оон
василий небензя
сша
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ООН, 27 мая — РИА Новости. Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, СБ ООН не отреагировал на них должным образом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, санкционная парадигма так и не смогла гарантировать безопасность в регионе или урегулировать вопросы ракетно-ядерного нераспространения.Как указал Небензя, проблемы безопасности в регионе не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами с серьезными побочными последствиями для населения."Мы только и слышали от наших американских коллег о необходимости новых санкций. Предпринятые Пхеньяном в 2018, 2019 годах встречные шаги и позитивные сигналы постоянно ставились пол сомнение. Совет так и не смог найти в себе силы отреагировать на них соответствующим образом", — заключил Небензя.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), оон, василий небензя, сша
00:59 27.05.2022
 
Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН

Постпред России при ООН Небензя: встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне
Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 мая — РИА Новости. Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, СБ ООН не отреагировал на них должным образом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, санкционная парадигма так и не смогла гарантировать безопасность в регионе или урегулировать вопросы ракетно-ядерного нераспространения.
Как указал Небензя, проблемы безопасности в регионе не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами с серьезными побочными последствиями для населения.

"В последний год мы видим только усугубление ситуации на Корейском полуострове. Наши западные коллеги привыкли сваливать всю вину на северо-корейские власти. Однако совершенно игнорируется тот факт, что неоднократные призывы Пхеньяна к США прекратить враждебную деятельность, что открыло бы возможности для диалога, так и не были восприняты всерьез", — подчеркнул он.

"Мы только и слышали от наших американских коллег о необходимости новых санкций. Предпринятые Пхеньяном в 2018, 2019 годах встречные шаги и позитивные сигналы постоянно ставились пол сомнение. Совет так и не смог найти в себе силы отреагировать на них соответствующим образом", — заключил Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:18
Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР
 
В миреПхеньянКНДР (Северная Корея)ООНВасилий НебензяСША
 
 
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