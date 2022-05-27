https://ria.ru/20220527/shagi-1791003911.html

Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН

Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН - РИА Новости, 27.05.2022

Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, заявил Небензя в ООН

Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, СБ ООН не отреагировал на них должным образом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:59

2022-05-27T00:59

2022-05-27T00:59

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

оон

василий небензя

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152190/53/1521905336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5a50ff6edeaf76db94add9c7cab7089.jpg

ООН, 27 мая — РИА Новости. Встречные шаги Пхеньяна постоянно игнорировались, СБ ООН не отреагировал на них должным образом, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, санкционная парадигма так и не смогла гарантировать безопасность в регионе или урегулировать вопросы ракетно-ядерного нераспространения.Как указал Небензя, проблемы безопасности в регионе не могут быть решены примитивными и прямолинейными способами с серьезными побочными последствиями для населения."Мы только и слышали от наших американских коллег о необходимости новых санкций. Предпринятые Пхеньяном в 2018, 2019 годах встречные шаги и позитивные сигналы постоянно ставились пол сомнение. Совет так и не смог найти в себе силы отреагировать на них соответствующим образом", — заключил Небензя.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html

пхеньян

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пхеньян, кндр (северная корея), оон, василий небензя, сша