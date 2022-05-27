https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791236118.html

Орбан обсудил с Ле Пен последствия санкционной политики ЕС

Орбан обсудил с Ле Пен последствия санкционной политики ЕС - РИА Новости, 27.05.2022

Орбан обсудил с Ле Пен последствия санкционной политики ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в Париже переговоры с председателем французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:12

2022-05-27T17:12

2022-05-27T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

виктор орбан

марин ле пен

франция

санкции

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в Париже переговоры с председателем французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, обсуждалась "ошибочная и опасная" санкционная политика ЕС и меры правых партий по противодействию ей, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши."Премьер-министр Виктор Орбан, председатель партии Фидес, провел переговоры с Марин Ле Пен, председателем французского "Национального объединения" в Париже в пятницу", - приводит слова Хаваши агентство MTI.По его словам, политики обсудили угрозы, стоящие перед Европой, в том числе конфликт на Украине и его экономические последствия, беспрецедентный рост цен, "ошибочную и опасную" санкционную политику Брюсселя и эскалацию миграционного кризиса."Виктор Орбан и Марин Ле Пен сошлись во мнении, что европейские партии, представляющие традиционные ценности, должны объединиться, чтобы защитить народы континента во время опасности и войны. Поскольку было доказано, что нельзя полагаться на брюссельских бюрократов и левые партии в вопросе защиты европейских жителей и семей", - говорится в сообщении.Хаваши также отметил, что Орбан ознакомил Ле Пен с комплексом мер, принятых правительством Венгрии для сокращения коммунальных расходов и политик с пониманием отнеслась к введению налога на сверхприбыль.Ранее правительство Венгрии после объявления режима ЧП на всей территории страны ввело налог на сверхприбыль, доход от которого будет направлен в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, виктор орбан, марин ле пен, франция, санкции