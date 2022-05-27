https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791179429.html

В РСМД оценили предложение Запада олигархам "откупиться" от санкций

В РСМД оценили предложение Запада олигархам "откупиться" от санкций - РИА Новости, 27.05.2022

В РСМД оценили предложение Запада олигархам "откупиться" от санкций

Инициативы западных стран с предложением к российским олигархам "откупиться" от санкций вряд ли можно воспринимать серьезно, поскольку эта тема требует... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:05

2022-05-27T15:05

2022-05-27T15:05

специальная военная операция на украине

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украина

российский совет по международным делам

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инициативы западных стран с предложением к российским олигархам "откупиться" от санкций вряд ли можно воспринимать серьезно, поскольку эта тема требует детального механизма юридического применения, который на настоящий момент не существует, заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее стало известно, что власти западных государств изучают возможность для российских олигархов "откупиться" от ограничительных мер, введенных против них после начала спецоперации России на Украине, направив часть денег бизнесменов Киеву на восстановление стране."Понимаете, одно дело об этом заявить, а другое дело - это имплементировать, потому что потребуется соответствующая нормативно-правовая база, которая будет прописывать этот механизм", - сказал эксперт РИА Новости.Он пояснил, что такого рода инициативы сформулированы крайне обтекаемо, и неясно, что конкретно будет требоваться от российских предпринимателей."Во-первых, что подразумевается под "откупиться", мы можем использовать этот термин публицистически, но в правовом плане какие будут параметры? Что это будет, сколько нужно будет заплатить? Во-вторых, о каких конкретных санкциях идет речь, о блокирующих, о визовых и так далее. В третьих, какие гарантии того, что после того, как они "откупятся", против них снова не будут введены санкции за что-то другое? Поэтому здесь очень много вопросов. касательно деталей", - дополнил Тимофеев.Кроме того, эксперт обратил внимание на политический нюанс, возникающий в такой ситуации."Ну и дело в том, что для многих российских бизнесменов сам факт, что им приходится "откупаться" от кого-то, может быть, по политическим причинам уже неприемлемым", - сказал политолог.Тимофеев также обратил внимание на то, что Западом "параллельно рассматриваются инициативы о конфискации имущества российских лиц под санкциями, то есть, если механизмы по конфискации заработают быстрее, чем откупные механизмы, то за счет чего можно будет откупаться, если эти деньги конфискуют и все равно передадут в пользу Украины".Кроме того, механизмы конфискации обсуждаются в западных странах на уровне исполнительной власти. и это, по его мнению, является доказательством того, что именно этот подход и изберет Запад."По крайней мере, в конгрессе США я не видел ни одного законопроекта, который бы предполагал такие механизмы ("откупные" механизмы - ред.). Хотя законопроектов о конфискации огромное множество. Речь о конфискации идет на уровне исполнительной власти США, на уровня совета ЕС и Еврокомиссии. Это инициатива рассматривается более серьезно. Я бы обратил внимание на речь о конфискации, а это бы оставил в качестве разговора", - резюмировал Тимофеев.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220320/oligarkhi-1779036755.html

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, евросоюз, сша, украина, российский совет по международным делам