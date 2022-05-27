Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно
Постпред Небензя: предлагать новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно
© AP Photo / Jon Chol JinДезинфекция магазина в Пхеньяне
© AP Photo / Jon Chol Jin
Дезинфекция магазина в Пхеньяне. Архивное фото
ООН, 27 мая — РИА Новости. Предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса там безответственно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены СБ голосовали за.
"К сожалению, COVID-19 все-таки проник в КНДР. Эпидемиологическая ситуация там крайне сложная. Мы считаем, что совершенно безответственно предлагать новые санкции тогда, когда северо-корейцы столкнулись с вызовом, который должен был бы позволить нам рассмотреть возможность оказания помощи стране", — сказал Небензя.
"Мы наблюдаем продолжающуюся деградацию политико-дипломатического потенциала сторонников жесткой линии во главе с США, загубивших имевшие место несколько лет назад положительные подвижки вокруг Корейского полуострова", — добавил он.
По его словам, усиление санкционного давления на Пхеньян не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения гуманитарных последствий таких методов.
"Санкционный пакет, принятый против Пхеньяна в 2016-2017 годах, ударил, прежде всего, по жизни обычных северо-корейцев", — отметил он.
В пандемию в стране имелся дефицит лекарств, экономика просела, заявил Небензя.