Рейтинг@Mail.ru
Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791004752.html
Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно
Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно - РИА Новости, 27.05.2022
Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно
Предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса там безответственно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:12
2022-05-27T01:12
в мире
россия
сша
пхеньян
кндр (северная корея)
санкции
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788874976_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_c35ba659bc7d444a151d71511ec37806.jpg
ООН, 27 мая — РИА Новости. Предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса там безответственно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены СБ голосовали за."Мы наблюдаем продолжающуюся деградацию политико-дипломатического потенциала сторонников жесткой линии во главе с США, загубивших имевшие место несколько лет назад положительные подвижки вокруг Корейского полуострова", — добавил он.По его словам, усиление санкционного давления на Пхеньян не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения гуманитарных последствий таких методов."Санкционный пакет, принятый против Пхеньяна в 2016-2017 годах, ударил, прежде всего, по жизни обычных северо-корейцев", — отметил он.В пандемию в стране имелся дефицит лекарств, экономика просела, заявил Небензя.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html
россия
сша
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788874976_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_8a0a9e8ce4ae0fa4b2c1590436a4c8cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, пхеньян, кндр (северная корея), санкции, коронавирус covid-19
01:12 27.05.2022
 
Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно

Постпред Небензя: предлагать новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно

© AP Photo / Jon Chol JinДезинфекция магазина в Пхеньяне
Дезинфекция магазина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
Дезинфекция магазина в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 мая — РИА Новости. Предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса там безответственно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены СБ голосовали за.

"К сожалению, COVID-19 все-таки проник в КНДР. Эпидемиологическая ситуация там крайне сложная. Мы считаем, что совершенно безответственно предлагать новые санкции тогда, когда северо-корейцы столкнулись с вызовом, который должен был бы позволить нам рассмотреть возможность оказания помощи стране", — сказал Небензя.

"Мы наблюдаем продолжающуюся деградацию политико-дипломатического потенциала сторонников жесткой линии во главе с США, загубивших имевшие место несколько лет назад положительные подвижки вокруг Корейского полуострова", — добавил он.
По его словам, усиление санкционного давления на Пхеньян не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения гуманитарных последствий таких методов.
"Санкционный пакет, принятый против Пхеньяна в 2016-2017 годах, ударил, прежде всего, по жизни обычных северо-корейцев", — отметил он.
В пандемию в стране имелся дефицит лекарств, экономика просела, заявил Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:18
Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР
 
В миреРоссияСШАПхеньянКНДР (Северная Корея)СанкцииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала