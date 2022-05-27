https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791004752.html

Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно

Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно - РИА Новости, 27.05.2022

Небензя: вводить новые санкции против КНДР на фоне COVID-19 безответственно

Предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса там безответственно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:12

2022-05-27T01:12

2022-05-27T01:12

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россия

сша

пхеньян

кндр (северная корея)

санкции

коронавирус covid-19

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ООН, 27 мая — РИА Новости. Предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса там безответственно, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее РФ и Китай наложили вето на резолюцию США об усилении санкций против КНДР. Остальные члены СБ голосовали за."Мы наблюдаем продолжающуюся деградацию политико-дипломатического потенциала сторонников жесткой линии во главе с США, загубивших имевшие место несколько лет назад положительные подвижки вокруг Корейского полуострова", — добавил он.По его словам, усиление санкционного давления на Пхеньян не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения гуманитарных последствий таких методов."Санкционный пакет, принятый против Пхеньяна в 2016-2017 годах, ударил, прежде всего, по жизни обычных северо-корейцев", — отметил он.В пандемию в стране имелся дефицит лекарств, экономика просела, заявил Небензя.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html

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сша

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в мире, россия, сша, пхеньян, кндр (северная корея), санкции, коронавирус covid-19