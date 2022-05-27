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Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского - РИА Новости, 27.05.2022
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Шоубиз
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Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского
Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского - РИА Новости, 27.05.2022
Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского
Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:56
2022-05-27T16:56
шоубиз
знаменитости
нурлан сабуров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей.В социальных сетях экс-супруга Бориса Грачевского заявила, что за эти деньги можно улететь в другую страну.По словам девушки, речь идет о мероприятии, которое должно состояться 29 мая в Барвиха Luxury Village.
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знаменитости, нурлан сабуров, шоу-бизнес
16:56 27.05.2022
 
Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского

Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт Нурлана Сабурова в Москве

© Фото : Нурлан Сабуров/ВКонтактеНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Нурлан Сабуров/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей.

"Решила тут сходить на стендап. Например, на Нурлана Сабурова. И как в том анекдоте: "Поняли, что не устали". 64 тысячи рублей за два билета. Тысяча долларов. Я что-то не пойму. Там что, олигархи собираются?" – написала Анна.

В социальных сетях экс-супруга Бориса Грачевского заявила, что за эти деньги можно улететь в другую страну.

"Короче, за такую цену можно в Египет сгонять, включить там Нурика и нормас", – заключила Анна.

По словам девушки, речь идет о мероприятии, которое должно состояться 29 мая в Барвиха Luxury Village.
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