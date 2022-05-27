https://ria.ru/20220527/saburov-1791212140.html

Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского

Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского - РИА Новости, 27.05.2022

Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского

Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:56

2022-05-27T16:56

2022-05-27T16:56

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей.В социальных сетях экс-супруга Бориса Грачевского заявила, что за эти деньги можно улететь в другую страну.По словам девушки, речь идет о мероприятии, которое должно состояться 29 мая в Барвиха Luxury Village.

https://ria.ru/20220527/kipelov-1791178205.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, нурлан сабуров, шоу-бизнес