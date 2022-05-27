https://ria.ru/20220527/saburov-1791212140.html
Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского
Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского - РИА Новости, 27.05.2022
Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского
Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:56
2022-05-27T16:56
2022-05-27T16:56
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей.В социальных сетях экс-супруга Бориса Грачевского заявила, что за эти деньги можно улететь в другую страну.По словам девушки, речь идет о мероприятии, которое должно состояться 29 мая в Барвиха Luxury Village.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, нурлан сабуров, шоу-бизнес
Цены на концерт Нурлана Сабурова возмутили экс-жену Грачевского
Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт Нурлана Сабурова в Москве
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Анна Грачевская возмутилась ценами на концерт комика Нурлана Сабурова в Москве. По словам девушки, за двоих человек ей пришлось бы заплатить 64 тысячи рублей.
"Решила тут сходить на стендап. Например, на Нурлана Сабурова. И как в том анекдоте: "Поняли, что не устали". 64 тысячи рублей за два билета. Тысяча долларов. Я что-то не пойму. Там что, олигархи собираются?" – написала Анна.
В социальных сетях экс-супруга Бориса Грачевского заявила, что за эти деньги можно улететь в другую страну.
"Короче, за такую цену можно в Египет сгонять, включить там Нурика и нормас", – заключила Анна.
По словам девушки, речь идет о мероприятии, которое должно состояться 29 мая в Барвиха Luxury Village.