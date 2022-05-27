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Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 27.05.2022
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Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде
Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 27.05.2022
Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде
Россия не отворачивается от Европы, но Москве будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать на практике, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:42
2022-05-27T18:42
европа
в мире
россия
совет федерации рф
константин косачев
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия не отворачивается от Европы, но Москве будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать на практике, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы не отворачиваемся от Европы. Мы страна евразийская, и нам, разумеется, будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать не в теории, а на практике", - сказал политик на международной конференции "Европа — Азия: диалог цивилизаций".Сенатор также отметил, что события, начиная с 2014 года и особенно сейчас, четко показывают каким может стать мир, если он окажется однополярным: "это бесправие, посягательство на суверенитеты и национальные интересы стран, которые не относятся к натоцентричному миру". Происходит перестройка сознания, в которой мы должны иначе воспринимать роль нашей страны, сказал парламентарий.
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европа, в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев
18:42 27.05.2022
 
Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде

Сенатор Косачев: Россия — страна евразийская и не отворачивается от Европы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия не отворачивается от Европы, но Москве будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать на практике, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Мы не отворачиваемся от Европы. Мы страна евразийская, и нам, разумеется, будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать не в теории, а на практике", - сказал политик на международной конференции "Европа — Азия: диалог цивилизаций".
Сенатор также отметил, что события, начиная с 2014 года и особенно сейчас, четко показывают каким может стать мир, если он окажется однополярным: "это бесправие, посягательство на суверенитеты и национальные интересы стран, которые не относятся к натоцентричному миру". Происходит перестройка сознания, в которой мы должны иначе воспринимать роль нашей страны, сказал парламентарий.
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ЕвропаВ миреРоссияСовет Федерации РФКонстантин Косачев
 
 
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