https://ria.ru/20220527/rossiya-1791279732.html

Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде

Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 27.05.2022

Россия не отворачивается от Европы, заявили в Совфеде

Россия не отворачивается от Европы, но Москве будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать на практике, РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:42

2022-05-27T18:42

2022-05-27T18:42

европа

в мире

россия

совет федерации рф

константин косачев

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Россия не отворачивается от Европы, но Москве будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать на практике, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Мы не отворачиваемся от Европы. Мы страна евразийская, и нам, разумеется, будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнерства будет существовать не в теории, а на практике", - сказал политик на международной конференции "Европа — Азия: диалог цивилизаций".Сенатор также отметил, что события, начиная с 2014 года и особенно сейчас, четко показывают каким может стать мир, если он окажется однополярным: "это бесправие, посягательство на суверенитеты и национальные интересы стран, которые не относятся к натоцентричному миру". Происходит перестройка сознания, в которой мы должны иначе воспринимать роль нашей страны, сказал парламентарий.

https://ria.ru/20220524/otnosheniya-1790290295.html

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европа, в мире, россия, совет федерации рф, константин косачев