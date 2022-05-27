https://ria.ru/20220527/rossiya-1791121370.html

В МИД озабочены концепцией нового немецкого центра о Второй мировой войне

В МИД озабочены концепцией нового немецкого центра о Второй мировой войне - РИА Новости, 27.05.2022

В МИД озабочены концепцией нового немецкого центра о Второй мировой войне

Концепция документационного центра, посвященного Второй мировой войне и германской оккупации в Европе, который планируют создать власти ФРГ, вызывает серьезные... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:56

2022-05-27T12:56

2022-05-27T14:24

в мире

европа

германия

россия

снг

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Концепция документационного центра, посвященного Второй мировой войне и германской оккупации в Европе, который планируют создать власти ФРГ, вызывает серьезные вопросы на предмет соответствия историческим фактам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."На днях правительство ФРГ одобрило концепцию так называемого документационного центра "Вторая мировая война и германская оккупация в Европе". Эта концепция при первом ознакомлении с ней вызывает серьезные вопросы на предмет соответствия историческим фактам", - сказал министр на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ.По его словам, структура замышляемого центра спланирована так, "чтобы не только всячески умалить решающий вклад Советского союза, всех народов СССР в разгром германского фашизма, но даже затушевать преступления Третьего рейха, конкретно нацеленные на народы СССР". "В планируемых экспозициях эти темы просто не обозначены", - пояснил министр.Он добавил, что в концепцию центра также заложены формулы, которые, "по сути дела, нацелены на то, чтобы уравнять немецких преступников и освободителей Европы. "В целом, это еще один шаг в рамках взятой современным Берлином линией по сути дела на переписывание истории Второй мировой войны и, давайте говорить прямо, на реабилитацию Третьего рейха", - заключил Лавров."В этой связи, конечно же, важно уделять повышенное внимание вопросам сохранения и защиты общих страниц истории, прежде всего, Великой отечественной войны, способствовать совместной, военно-мемориальной и поисковой деятельности, диалогу ученых и историков на пространстве СНГ, где созданы соответствующие механизмы. Решение всех этих задач требует, безусловно, ресурсного, кадрового обеспечения, широкого вовлечения неправительственных организаций, в том числе через выделение целевых грантов и субсидий", - отметил глава МИД.Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Как заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена.

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

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в мире, европа, германия, россия, снг, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)