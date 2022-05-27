https://ria.ru/20220527/razgovor-1791240655.html

Путин обсудил с канцлером Австрии ситуацию на Украине

Путин обсудил с канцлером Австрии ситуацию на Украине - РИА Новости, 27.05.2022

Путин обсудил с канцлером Австрии ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером обсудил ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:24

2022-05-27T17:24

2022-05-27T18:33

владимир путин

карл нехаммер

австрия

россия

в мире

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером обсудил ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер напомнил главе австрийского правительства, что Киев препятствует попыткам мирного урегулирования."Указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины", — рассказали в Кремле.Путин также обратил внимание собеседника, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Помимо этого, президент рассказал Нехаммеру о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей."По просьбе канцлера Австрии президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей", — заявили в Кремле.При этом Путин назвал обвинения в осложнении ситуации с поставками сельхозпродукции в адрес России безосновательными. Также глава государства подтвердил приверженность Москвы соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.Накануне президент заявил, что Кремль готов внести вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, но это возможно только при условии снятия политически мотивированных ограничений, введенных против России США и их союзниками.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Москва назвала установленные ограничения экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220526/putin-1790942092.html

https://ria.ru/20220526/putin-1790841674.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/avstriya-1790665927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, карл нехаммер, австрия, россия, в мире, киев