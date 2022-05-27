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Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года
Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года - РИА Новости, 27.05.2022
Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года
КНДР запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет с начала этого года, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:18
2022-05-27T01:18
2022-05-27T01:18
в мире
джо байден
сша
японское море
пхеньян
линда томас-гринфилд
кндр (северная корея)
оон
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ООН, 27 мая — РИА Новости. КНДР запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет с начала этого года, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.В среду КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Это уже 17 ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы доставки ядерного оружия. Новые пуски состоялись сразу после визита в регион президента США Джо Байдена."По оценкам США, состоялся уже 6-й запуск межконтинентальной баллистической ракеты с начала 2022", — сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, всего Пхеньян осуществил 23 пуска баллистических ракет с начала года и активно готовится к ядерному испытанию.
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html
сша
японское море
пхеньян
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в мире, джо байден, сша, японское море, пхеньян, линда томас-гринфилд, кндр (северная корея), оон
Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года
Постпред при ООН Томас Гринфилд: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года