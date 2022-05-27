https://ria.ru/20220527/rakety-1791005050.html

Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года

Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года - РИА Новости, 27.05.2022

Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года

КНДР запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет с начала этого года, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:18

2022-05-27T01:18

2022-05-27T01:18

в мире

джо байден

сша

японское море

пхеньян

линда томас-гринфилд

кндр (северная корея)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg

ООН, 27 мая — РИА Новости. КНДР запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет с начала этого года, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.В среду КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Это уже 17 ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы доставки ядерного оружия. Новые пуски состоялись сразу после визита в регион президента США Джо Байдена."По оценкам США, состоялся уже 6-й запуск межконтинентальной баллистической ракеты с начала 2022", — сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, всего Пхеньян осуществил 23 пуска баллистических ракет с начала года и активно готовится к ядерному испытанию.

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791000564.html

сша

японское море

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, японское море, пхеньян, линда томас-гринфилд, кндр (северная корея), оон