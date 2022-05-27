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Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года - РИА Новости, 27.05.2022
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Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года
Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года - РИА Новости, 27.05.2022
Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года
КНДР запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет с начала этого года, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:18
2022-05-27T01:18
в мире
джо байден
сша
японское море
пхеньян
линда томас-гринфилд
кндр (северная корея)
оон
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ООН, 27 мая — РИА Новости. КНДР запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет с начала этого года, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.В среду КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Это уже 17 ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы доставки ядерного оружия. Новые пуски состоялись сразу после визита в регион президента США Джо Байдена."По оценкам США, состоялся уже 6-й запуск межконтинентальной баллистической ракеты с начала 2022", — сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, всего Пхеньян осуществил 23 пуска баллистических ракет с начала года и активно готовится к ядерному испытанию.
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сша
японское море
пхеньян
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в мире, джо байден, сша, японское море, пхеньян, линда томас-гринфилд, кндр (северная корея), оон
01:18 27.05.2022
 
Постпред при ООН: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года

Постпред при ООН Томас Гринфилд: США считают, что КНДР запустила шесть МБР с начала года

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 мая — РИА Новости. КНДР запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет с начала этого года, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
В среду КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Это уже 17 ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы доставки ядерного оружия. Новые пуски состоялись сразу после визита в регион президента США Джо Байдена.
"По оценкам США, состоялся уже 6-й запуск межконтинентальной баллистической ракеты с начала 2022", — сказала Томас-Гринфилд.
По ее словам, всего Пхеньян осуществил 23 пуска баллистических ракет с начала года и активно готовится к ядерному испытанию.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:18
Небензя заявил о бесполезности новых санкций против КНДР
 
В миреДжо БайденСШАЯпонское мореПхеньянЛинда Томас-ГринфилдКНДР (Северная Корея)ООН
 
 
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