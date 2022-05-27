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В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/provokatsii-1791000436.html
В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины
В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины - РИА Новости, 27.05.2022
В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины
Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:17
2022-05-27T00:23
специальная военная операция на украине
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
погранслужба фсб россии
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".Он отметил, что эти угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества, попытками одностороннего проведения демаркации спорных участков государственной границы.В частности, предупредил собеседник газеты, сохраняются риски диверсии на Крымском транспортном коридоре."В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей", — добавил Кулишов.Тем не менее российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, заключил он.
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владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, погранслужба фсб россии, в мире, украина, россия
00:17 27.05.2022 (обновлено: 00:23 27.05.2022)
 
В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины

Глава Погранслужбы ФСБ Кулишов: вырос риск провокаций спецслужб Киева на границе с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".

"Основными из них являются возросшие риски провокаций спецслужб Украины в отношении российских пограничников, попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп с целью совершения подрывных акций на приграничной территории, дискриминационные действия в отношении российских юридических и физических лиц, включая граждан, пресекающих государственную границу", — подчеркнул Кулишов.

Он отметил, что эти угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества, попытками одностороннего проведения демаркации спорных участков государственной границы.
В частности, предупредил собеседник газеты, сохраняются риски диверсии на Крымском транспортном коридоре.
"В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей", — добавил Кулишов.
Тем не менее российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, заключил он.
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Погранслужба ФСБ сообщила о пресеченной украинской провокации в Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБПогранслужба ФСБ РоссииВ миреУкраинаРоссия
 
 
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