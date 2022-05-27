00:17 27.05.2022 (обновлено: 00:23 27.05.2022)
В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины
Глава Погранслужбы ФСБ Кулишов: вырос риск провокаций спецслужб Киева на границе с Россией
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".
"Основными из них являются возросшие риски провокаций спецслужб Украины в отношении российских пограничников, попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп с целью совершения подрывных акций на приграничной территории, дискриминационные действия в отношении российских юридических и физических лиц, включая граждан, пресекающих государственную границу", — подчеркнул Кулишов.
Он отметил, что эти угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества, попытками одностороннего проведения демаркации спорных участков государственной границы.
В частности, предупредил собеседник газеты, сохраняются риски диверсии на Крымском транспортном коридоре.
"В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей", — добавил Кулишов.
Тем не менее российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, заключил он.