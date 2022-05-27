https://ria.ru/20220527/provokatsii-1791000436.html

В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины

В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины - РИА Новости, 27.05.2022

В ФСБ рассказали о росте рисков провокаций спецслужб Украины

Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:17

2022-05-27T00:17

2022-05-27T00:23

специальная военная операция на украине

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фсб

погранслужба фсб россии

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Возросли риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией, заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью "Российской газете".Он отметил, что эти угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества, попытками одностороннего проведения демаркации спорных участков государственной границы.В частности, предупредил собеседник газеты, сохраняются риски диверсии на Крымском транспортном коридоре."В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остается задача охраны Крымского транспортного перехода, иных стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Черного и Азовского морей", — добавил Кулишов.Тем не менее российские пограничники внимательно отслеживают обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития, заключил он.

https://ria.ru/20220527/provokatsiya-1791000091.html

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владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, погранслужба фсб россии, в мире, украина, россия