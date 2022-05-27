https://ria.ru/20220527/protest-1791077669.html

В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции

В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции - РИА Новости, 27.05.2022

В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции

Молдавские коммунисты и партия "Шор" начали в пятницу новую акцию протеста в Кишиневе, их сторонники собрались перед зданием правительства, передает... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:30

2022-05-27T11:30

2022-05-27T11:30

в мире

илан шор

майя санду

украина

европа

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790808260_0:273:2671:1775_1920x0_80_0_0_cce1ee1b1a604923989c8363581ec91d.jpg

КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Молдавские коммунисты и партия "Шор" начали в пятницу новую акцию протеста в Кишиневе, их сторонники собрались перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.В Молдавии протестная волна стала нарастать с 18 мая, когда оппозиционный парламентский Блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. В стране выросли цены на товары, услуги и горючее, а инфляция, согласно статистике, стала самой высокой в Европе – более 27%. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. Власти же утверждают, что экономический кризис – это последствия мирового роста цен и конфликта на Украине."Мы сюда пришли, чтобы власти услышали нас. Так дальше жить нельзя. Мы будем протестовать, пока не свергнем власть. Нам нужны не обещания и стратегии на бумаге, а конкретные меры по преодолению экономического кризиса", - заявила на митинге вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер.Политик отметила, что "вместо конкретных шагов" власти занимаются преследованием оппозиции. Накануне правящее большинство лишило Таубер и председателя партии "Шор" Илана Шора парламентского иммунитета.Акция проходит мирно. Собралось на данный момент порядка 100-150 человек. Полиция стоит у входа в здание правительства, усилен патруль вокруг территории, где проходит митинг. Акция в пятницу проходит на фоне заседания Высшего совета безопасности, которое созвала президент страны Майя Санду. В повестку дня включены экономические и социальные вопросы, будут обсуждаться рост цен и риски для национальной экономики. Отдельно антиправительственные митинги и протесты проводит Партия социалистов, которая входит в БКС.Согласно статистике, доходы населения республики впервые за последние 23 года снизились на 12%. А с июня тариф на газ для бытовых потребителей может вырасти с 15 леев до 22,2 лея (1,2 доллара) за тысячу кубометров без НДС.

https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790742540.html

https://ria.ru/20220526/boykot-1790780635.html

украина

европа

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, илан шор, майя санду, украина, европа, молдавия