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В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции - РИА Новости, 27.05.2022
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В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции
В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции - РИА Новости, 27.05.2022
В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции
Молдавские коммунисты и партия "Шор" начали в пятницу новую акцию протеста в Кишиневе, их сторонники собрались перед зданием правительства, передает... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:30
2022-05-27T11:30
в мире
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Молдавские коммунисты и партия "Шор" начали в пятницу новую акцию протеста в Кишиневе, их сторонники собрались перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.В Молдавии протестная волна стала нарастать с 18 мая, когда оппозиционный парламентский Блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. В стране выросли цены на товары, услуги и горючее, а инфляция, согласно статистике, стала самой высокой в Европе – более 27%. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. Власти же утверждают, что экономический кризис – это последствия мирового роста цен и конфликта на Украине."Мы сюда пришли, чтобы власти услышали нас. Так дальше жить нельзя. Мы будем протестовать, пока не свергнем власть. Нам нужны не обещания и стратегии на бумаге, а конкретные меры по преодолению экономического кризиса", - заявила на митинге вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер.Политик отметила, что "вместо конкретных шагов" власти занимаются преследованием оппозиции. Накануне правящее большинство лишило Таубер и председателя партии "Шор" Илана Шора парламентского иммунитета.Акция проходит мирно. Собралось на данный момент порядка 100-150 человек. Полиция стоит у входа в здание правительства, усилен патруль вокруг территории, где проходит митинг. Акция в пятницу проходит на фоне заседания Высшего совета безопасности, которое созвала президент страны Майя Санду. В повестку дня включены экономические и социальные вопросы, будут обсуждаться рост цен и риски для национальной экономики. Отдельно антиправительственные митинги и протесты проводит Партия социалистов, которая входит в БКС.Согласно статистике, доходы населения республики впервые за последние 23 года снизились на 12%. А с июня тариф на газ для бытовых потребителей может вырасти с 15 леев до 22,2 лея (1,2 доллара) за тысячу кубометров без НДС.
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790742540.html
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в мире, илан шор, майя санду, украина, европа, молдавия
11:30 27.05.2022
 
В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции

В Кишиневе молдавская оппозиция начала акцию протеста из-за роста цен и бедности

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкУчастники митинга
Участники митинга - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Молдавские коммунисты и партия "Шор" начали в пятницу новую акцию протеста в Кишиневе, их сторонники собрались перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии протестная волна стала нарастать с 18 мая, когда оппозиционный парламентский Блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. В стране выросли цены на товары, услуги и горючее, а инфляция, согласно статистике, стала самой высокой в Европе – более 27%. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. Власти же утверждают, что экономический кризис – это последствия мирового роста цен и конфликта на Украине.
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"Мы сюда пришли, чтобы власти услышали нас. Так дальше жить нельзя. Мы будем протестовать, пока не свергнем власть. Нам нужны не обещания и стратегии на бумаге, а конкретные меры по преодолению экономического кризиса", - заявила на митинге вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер.
Политик отметила, что "вместо конкретных шагов" власти занимаются преследованием оппозиции. Накануне правящее большинство лишило Таубер и председателя партии "Шор" Илана Шора парламентского иммунитета.
Акция проходит мирно. Собралось на данный момент порядка 100-150 человек. Полиция стоит у входа в здание правительства, усилен патруль вокруг территории, где проходит митинг. Акция в пятницу проходит на фоне заседания Высшего совета безопасности, которое созвала президент страны Майя Санду. В повестку дня включены экономические и социальные вопросы, будут обсуждаться рост цен и риски для национальной экономики. Отдельно антиправительственные митинги и протесты проводит Партия социалистов, которая входит в БКС.
Согласно статистике, доходы населения республики впервые за последние 23 года снизились на 12%. А с июня тариф на газ для бытовых потребителей может вырасти с 15 леев до 22,2 лея (1,2 доллара) за тысячу кубометров без НДС.
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