В Молдавии началась очередная акция протеста оппозиции
В Кишиневе молдавская оппозиция начала акцию протеста из-за роста цен и бедности
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Участники митинга. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мая – РИА Новости. Молдавские коммунисты и партия "Шор" начали в пятницу новую акцию протеста в Кишиневе, их сторонники собрались перед зданием правительства, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии протестная волна стала нарастать с 18 мая, когда оппозиционный парламентский Блок коммунистов и социалистов (БКС) призвал граждан и политические силы выразить недовольство нынешней экономической ситуацией. В стране выросли цены на товары, услуги и горючее, а инфляция, согласно статистике, стала самой высокой в Европе – более 27%. Оппозиция считает, что к такой ситуации привели неверные действия правящей партии и правительства. Власти же утверждают, что экономический кризис – это последствия мирового роста цен и конфликта на Украине.
"Мы сюда пришли, чтобы власти услышали нас. Так дальше жить нельзя. Мы будем протестовать, пока не свергнем власть. Нам нужны не обещания и стратегии на бумаге, а конкретные меры по преодолению экономического кризиса", - заявила на митинге вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер.
Политик отметила, что "вместо конкретных шагов" власти занимаются преследованием оппозиции. Накануне правящее большинство лишило Таубер и председателя партии "Шор" Илана Шора парламентского иммунитета.
Акция проходит мирно. Собралось на данный момент порядка 100-150 человек. Полиция стоит у входа в здание правительства, усилен патруль вокруг территории, где проходит митинг. Акция в пятницу проходит на фоне заседания Высшего совета безопасности, которое созвала президент страны Майя Санду. В повестку дня включены экономические и социальные вопросы, будут обсуждаться рост цен и риски для национальной экономики. Отдельно антиправительственные митинги и протесты проводит Партия социалистов, которая входит в БКС.
Согласно статистике, доходы населения республики впервые за последние 23 года снизились на 12%. А с июня тариф на газ для бытовых потребителей может вырасти с 15 леев до 22,2 лея (1,2 доллара) за тысячу кубометров без НДС.
26 мая, 10:27Соцпартия Молдавии бойкотирует заседание парламента