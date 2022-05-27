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Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму - РИА Новости, 27.05.2022
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Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму
Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму - РИА Новости, 27.05.2022
Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что размещал в интернете призывы к насильственной смене власти, угрожал использованием оружия РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:44
2022-05-27T17:44
происшествия
россия
мурманская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МУРМАНСК, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что размещал в интернете призывы к насильственной смене власти, угрожал использованием оружия и зажигательных бомб, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Сообщается, что оперативникам стало известно о причастности жителя города Колы к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Мужчина был задержан при поддержке бойцов специального назначения УМВД России по месту жительства."Установлено, что задержанный неоднократно размещал в сети "Интернет" призывы к насильственной смене власти, высказывал намерения об убийстве сотрудников правоохранительных органов, угрожал использованием огнестрельного оружия и зажигательных бомб", - говорится в сообщении.В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты мобильные телефоны, цифровая техника, вещества растительного происхождения, а также оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Изъятое направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ."Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.
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происшествия, россия, мурманская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:44 27.05.2022
 
Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму

Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к насильственной смене власти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МУРМАНСК, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что размещал в интернете призывы к насильственной смене власти, угрожал использованием оружия и зажигательных бомб, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сообщается, что оперативникам стало известно о причастности жителя города Колы к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Мужчина был задержан при поддержке бойцов специального назначения УМВД России по месту жительства.
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"Установлено, что задержанный неоднократно размещал в сети "Интернет" призывы к насильственной смене власти, высказывал намерения об убийстве сотрудников правоохранительных органов, угрожал использованием огнестрельного оружия и зажигательных бомб", - говорится в сообщении.
В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты мобильные телефоны, цифровая техника, вещества растительного происхождения, а также оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Изъятое направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
"Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.
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