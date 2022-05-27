https://ria.ru/20220527/prizyvy-1791250660.html

Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму

Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму - РИА Новости, 27.05.2022

Мурманские полицейские задержали мужчину за призывы к терроризму

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что размещал в интернете призывы к насильственной смене власти, угрожал использованием оружия РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:44

2022-05-27T17:44

2022-05-27T17:44

происшествия

россия

мурманская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МУРМАНСК, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что размещал в интернете призывы к насильственной смене власти, угрожал использованием оружия и зажигательных бомб, сообщила пресс-служба регионального УМВД.Сообщается, что оперативникам стало известно о причастности жителя города Колы к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Мужчина был задержан при поддержке бойцов специального назначения УМВД России по месту жительства."Установлено, что задержанный неоднократно размещал в сети "Интернет" призывы к насильственной смене власти, высказывал намерения об убийстве сотрудников правоохранительных органов, угрожал использованием огнестрельного оружия и зажигательных бомб", - говорится в сообщении.В ходе обыска в квартире подозреваемого изъяты мобильные телефоны, цифровая техника, вещества растительного происхождения, а также оборудование для культивирования наркосодержащих растений. Изъятое направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ."Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220523/natsionalizm-1790124714.html

https://ria.ru/20220516/ekstremizm-1788359719.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, мурманская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)