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Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня
Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня - РИА Новости, 27.05.2022
Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня
Руководство "Красноярских Столбов" продлило запрет на посещение до 9 июня в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщила пресс-служба дирекции парка. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:27
2022-05-27T06:27
2022-05-27T06:27
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КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Руководство "Красноярских Столбов" продлило запрет на посещение до 9 июня в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщила пресс-служба дирекции парка.Ограничение действует на всей территории рекреационной зоны, за исключением чаши Гранитного карьера и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа. Нарушителям грозит штраф от трех тысяч рублей.Ранее из-за угрозы возникновения пожаров территорию "Столбов" закрывали на 20 дней — до 20 мая. Позже запрет на посещение продлили до 27 мая, а теперь — до 9 июня. Заповедник "Столбы" был основан в 1925 году и в ноябре 2019 года преобразован в национальный парк. Он расположен на правом берегу Енисея на юго-западной окраине Красноярска и занимает более 48 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20220525/altay-1790539680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноярск, пожары, новости - туризм, туризм, туристы
Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня
Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня из-за пожаров
КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Руководство "Красноярских Столбов" продлило запрет на посещение до 9 июня в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщила пресс-служба дирекции парка.
Ограничение действует на всей территории рекреационной зоны, за исключением чаши Гранитного карьера и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа. Нарушителям грозит штраф от трех тысяч рублей.
Ранее из-за угрозы возникновения пожаров территорию "Столбов" закрывали на 20 дней — до 20 мая. Позже запрет на посещение продлили до 27 мая, а теперь — до 9 июня.
Заповедник "Столбы" был основан в 1925 году и в ноябре 2019 года преобразован в национальный парк. Он расположен на правом берегу Енисея на юго-западной окраине Красноярска и занимает более 48 тысяч гектаров.