https://ria.ru/20220527/pozhary-1790822318.html

Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня

Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня - РИА Новости, 27.05.2022

Запрет на посещение нацпарка "Красноярские столбы" продлили до 9 июня

Руководство "Красноярских Столбов" продлило запрет на посещение до 9 июня в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщила пресс-служба дирекции парка. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:27

2022-05-27T06:27

2022-05-27T06:27

туризм

красноярск

пожары

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785986474_0:84:917:600_1920x0_80_0_0_3084ab98e623a3d2131f4497c0e82874.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Руководство "Красноярских Столбов" продлило запрет на посещение до 9 июня в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщила пресс-служба дирекции парка.Ограничение действует на всей территории рекреационной зоны, за исключением чаши Гранитного карьера и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа. Нарушителям грозит штраф от трех тысяч рублей.Ранее из-за угрозы возникновения пожаров территорию "Столбов" закрывали на 20 дней — до 20 мая. Позже запрет на посещение продлили до 27 мая, а теперь — до 9 июня. Заповедник "Столбы" был основан в 1925 году и в ноябре 2019 года преобразован в национальный парк. Он расположен на правом берегу Енисея на юго-западной окраине Красноярска и занимает более 48 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20220525/altay-1790539680.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

красноярск, пожары, новости - туризм, туризм, туристы