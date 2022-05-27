https://ria.ru/20220527/pozhar-1791040379.html

В Ярославле потушили пожар на заводе вентиляционных изделий

В Ярославле потушили пожар на заводе вентиляционных изделий - РИА Новости, 27.05.2022

В Ярославле потушили пожар на заводе вентиляционных изделий

Пожар на заводе вентиляционных изделий в Ярославле ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:04

2022-05-27T10:04

2022-05-27T10:04

происшествия

ярославль

ярославская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791038261_0:58:429:299_1920x0_80_0_0_5c57262f86cc2b64086f4a4cf165c000.jpg

РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Пожар на заводе вентиляционных изделий в Ярославле ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.Пожар произошел в четверг вечером. Представитель регионального ГУМЧС сообщал РИА Новости, что огонь был локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. По информации врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на заводе вентиляционных изделий в Красноперекопском районе Ярославля горел склад с пластмассовой крошкой."В 4.03 - полная ликвидация", - сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html

ярославль

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, ярославская область