https://ria.ru/20220527/pozhar-1791040379.html
В Ярославле потушили пожар на заводе вентиляционных изделий
В Ярославле потушили пожар на заводе вентиляционных изделий - РИА Новости, 27.05.2022
В Ярославле потушили пожар на заводе вентиляционных изделий
Пожар на заводе вентиляционных изделий в Ярославле ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:04
2022-05-27T10:04
2022-05-27T10:04
происшествия
ярославль
ярославская область
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РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Пожар на заводе вентиляционных изделий в Ярославле ликвидирован, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.Пожар произошел в четверг вечером. Представитель регионального ГУМЧС сообщал РИА Новости, что огонь был локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. По информации врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на заводе вентиляционных изделий в Красноперекопском районе Ярославля горел склад с пластмассовой крошкой."В 4.03 - полная ликвидация", - сообщили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль, ярославская область
В Ярославле потушили пожар на заводе вентиляционных изделий
Пожар на ярославском заводе вентиляционных изделий потушили в четыре часа утра