https://ria.ru/20220527/pozhar-1791039298.html
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания - РИА Новости, 27.05.2022
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания
Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:58
2022-05-27T09:58
2022-05-27T12:05
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791067703_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a6d3115ef779232f5278580440d4c7a2.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Позже появилось сообщение, что площадь пожара возросла до 350 квадратных метров.В 10.28 пожар был локализован, в 11.34 - ликивдирован, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в горящем производственно-складском здании находились на хранении горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и уже через час локализовать возгорание. К тушению привлекались более 90 человек и 28 единиц специальной техники, в том числе три подъемных механизма.Здание расположено по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3.
https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791067703_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e52aa6e072b533db46e78b6f80e3c1e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
09:58 27.05.2022 (обновлено: 12:05 27.05.2022)
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания
Кровля производственного здания загорелась на юге Москвы на площади сто квадратных метров
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Происходит горение кровли производственного здания по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Позже появилось сообщение, что площадь пожара возросла до 350 квадратных метров.
В 10.28 пожар был локализован, в 11.34 - ликивдирован, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в горящем производственно-складском здании находились на хранении горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.
Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и уже через час локализовать возгорание. К тушению привлекались более 90 человек и 28 единиц специальной техники, в том числе три подъемных механизма.
Здание расположено по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3.