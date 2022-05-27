Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/pozhar-1791039298.html
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания - РИА Новости, 27.05.2022
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания
Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:58
2022-05-27T12:05
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791067703_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a6d3115ef779232f5278580440d4c7a2.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Позже появилось сообщение, что площадь пожара возросла до 350 квадратных метров.В 10.28 пожар был локализован, в 11.34 - ликивдирован, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в горящем производственно-складском здании находились на хранении горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и уже через час локализовать возгорание. К тушению привлекались более 90 человек и 28 единиц специальной техники, в том числе три подъемных механизма.Здание расположено по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3.
https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791067703_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e52aa6e072b533db46e78b6f80e3c1e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
09:58 27.05.2022 (обновлено: 12:05 27.05.2022)
 
На юге Москвы загорелась кровля производственного здания

Кровля производственного здания загорелась на юге Москвы на площади сто квадратных метров

© Фото : Прокуратура города МосквыПожар на улице Котляковской на юге Москвы
Пожар на улице Котляковской на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
Пожар на улице Котляковской на юге Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Происходит горение кровли производственного здания по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Позже появилось сообщение, что площадь пожара возросла до 350 квадратных метров.
В 10.28 пожар был локализован, в 11.34 - ликивдирован, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в горящем производственно-складском здании находились на хранении горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.
Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и уже через час локализовать возгорание. К тушению привлекались более 90 человек и 28 единиц специальной техники, в том числе три подъемных механизма.
Здание расположено по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3.
Пожар на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 19:53
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала