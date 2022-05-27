https://ria.ru/20220527/pozhar-1791039298.html

На юге Москвы загорелась кровля производственного здания

На юге Москвы загорелась кровля производственного здания - РИА Новости, 27.05.2022

На юге Москвы загорелась кровля производственного здания

Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:58

2022-05-27T09:58

2022-05-27T12:05

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась на площади 100 квадратных метров на юге Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Он добавил, что площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров. Позже появилось сообщение, что площадь пожара возросла до 350 квадратных метров.В 10.28 пожар был локализован, в 11.34 - ликивдирован, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Москве, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в горящем производственно-складском здании находились на хранении горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня и уже через час локализовать возгорание. К тушению привлекались более 90 человек и 28 единиц специальной техники, в том числе три подъемных механизма.Здание расположено по адресу: улица Котляковская, дом 8, строение 3.

https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва