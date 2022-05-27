Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/posly-1791162754.html
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко - РИА Новости, 27.05.2022
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко
Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:32
2022-05-27T14:37
политика
марокко
алжир (республика)
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_301:0:2858:1438_1920x0_80_0_0_7eddf8a3b7648d7624393b9f1aa1ee02.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил с этого поста Игоря Беляева. Кроме того, назначен новый посол в Марокко."Назначить Байбакова Владимира Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко", - говорится в указе. Другим документом Путин освободил от этих обязанностей Валерьяна Шуваева.
https://ria.ru/20220317/dvinyanin-1778644662.html
марокко
алжир (республика)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_253:0:2243:1493_1920x0_80_0_0_18629c221b692c09a545c4ccb68970f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, марокко, алжир (республика), россия, владимир путин
14:32 27.05.2022 (обновлено: 14:37 27.05.2022)
 
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко

Путин назначил Байбакова послом в Марокко и перевел экс-посла в стране Шуваева в Алжир

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил с этого поста Игоря Беляева. Кроме того, назначен новый посол в Марокко.
"Назначить Байбакова Владимира Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко", - говорится в указе. Другим документом Путин освободил от этих обязанностей Валерьяна Шуваева.
Алексей Двинянин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:11
Путин освободил Двинянина от должности посла в Абхазии
 
ПолитикаМароккоАлжир (республика)РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала