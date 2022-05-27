https://ria.ru/20220527/posly-1791162754.html
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко - РИА Новости, 27.05.2022
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко
Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:32
2022-05-27T14:32
2022-05-27T14:37
политика
марокко
алжир (республика)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил с этого поста Игоря Беляева. Кроме того, назначен новый посол в Марокко."Назначить Байбакова Владимира Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко", - говорится в указе. Другим документом Путин освободил от этих обязанностей Валерьяна Шуваева.
https://ria.ru/20220317/dvinyanin-1778644662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, марокко, алжир (республика), россия, владимир путин
14:32 27.05.2022 (обновлено: 14:37 27.05.2022)
Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко
Путин назначил Байбакова послом в Марокко и перевел экс-посла в стране Шуваева в Алжир