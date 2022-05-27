https://ria.ru/20220527/posly-1791162754.html

Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко

Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко - РИА Новости, 27.05.2022

Путин назначил новых послов в Алжире и Марокко

Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:32

2022-05-27T14:32

2022-05-27T14:37

политика

марокко

алжир (республика)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новых чрезвычайных и полномочных послов РФ в Алжире и Марокко, ими стали Валерьян Шуваев и Владимир Байбаков соответственно. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Шуваева Валерьяна Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил с этого поста Игоря Беляева. Кроме того, назначен новый посол в Марокко."Назначить Байбакова Владимира Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко", - говорится в указе. Другим документом Путин освободил от этих обязанностей Валерьяна Шуваева.

https://ria.ru/20220317/dvinyanin-1778644662.html

марокко

алжир (республика)

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, марокко, алжир (республика), россия, владимир путин