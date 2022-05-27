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Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис

Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис - РИА Новости, 27.05.2022

Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис

Минсельхоз РФ оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса, сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума министр сельского... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:09

2022-05-27T12:09

2022-05-27T12:09

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса, сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Чтобы обеспечить доступные цены и разнообразный ассортимент на полках магазинов, сняли пошлины на овощи. Сейчас дополнительно оцениваем целесообразность их обнуления и для риса", - сказал он.Эксперты ранее не исключали, что производство риса в РФ по итогам текущего года может не вырасти из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, который обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения риса.Патрушев также напомнил, что обнулены ввозные пошлины на целую группу товаров, которые сейчас крайне необходимы отечественным сельхозпроизводителям и переработчикам - например, это генетический, семенной и посадочный материал, молочная сыворотка, кормовые добавки и пищевые ингредиенты. Помимо этого, в министерстве инициировали возможность принятия такой меры в отношении сельхозтехники и комплектующих, а также рефрижераторных контейнеров.Но такого рода тарифные льготы требуют аккуратного подхода и продуманных решений, поэтому, перестроив производство и начав в достаточных объемах выпускать все нужные компоненты, "импортные пошлины, безусловно, будут возвращены, чтобы защищать интересы отечественных производителей", заключил министр.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев