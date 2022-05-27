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Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис
Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис
Минсельхоз РФ оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса, сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума министр сельского... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:09
2022-05-27T12:09
2022-05-27T12:09
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса, сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Чтобы обеспечить доступные цены и разнообразный ассортимент на полках магазинов, сняли пошлины на овощи. Сейчас дополнительно оцениваем целесообразность их обнуления и для риса", - сказал он.Эксперты ранее не исключали, что производство риса в РФ по итогам текущего года может не вырасти из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, который обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения риса.Патрушев также напомнил, что обнулены ввозные пошлины на целую группу товаров, которые сейчас крайне необходимы отечественным сельхозпроизводителям и переработчикам - например, это генетический, семенной и посадочный материал, молочная сыворотка, кормовые добавки и пищевые ингредиенты. Помимо этого, в министерстве инициировали возможность принятия такой меры в отношении сельхозтехники и комплектующих, а также рефрижераторных контейнеров.Но такого рода тарифные льготы требуют аккуратного подхода и продуманных решений, поэтому, перестроив производство и начав в достаточных объемах выпускать все нужные компоненты, "импортные пошлины, безусловно, будут возвращены, чтобы защищать интересы отечественных производителей", заключил министр.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис
Патрушев: Минсельхоз изучает целесообразность обнуления ввозных пошлин на рис
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса, сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Чтобы обеспечить доступные цены и разнообразный ассортимент на полках магазинов, сняли пошлины на овощи. Сейчас дополнительно оцениваем целесообразность их обнуления и для риса", - сказал он.
"В текущих условиях (обнуление импортных пошлин на отдельную продукцию - ред.) - это необходимая мера, которая позволяет смягчить последствия логистических сбоев. Однако нужно сказать, что она носит исключительно временный характер на период адаптации бизнеса", - пояснил Патрушев.
Эксперты ранее не исключали, что производство риса в РФ
по итогам текущего года может не вырасти из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, который обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения риса.
Патрушев также напомнил, что обнулены ввозные пошлины на целую группу товаров, которые сейчас крайне необходимы отечественным сельхозпроизводителям и переработчикам - например, это генетический, семенной и посадочный материал, молочная сыворотка, кормовые добавки и пищевые ингредиенты. Помимо этого, в министерстве инициировали возможность принятия такой меры в отношении сельхозтехники и комплектующих, а также рефрижераторных контейнеров.
Но такого рода тарифные льготы требуют аккуратного подхода и продуманных решений, поэтому, перестроив производство и начав в достаточных объемах выпускать все нужные компоненты, "импортные пошлины, безусловно, будут возвращены, чтобы защищать интересы отечественных производителей", заключил министр.