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Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых - РИА Новости, 27.05.2022
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Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых
Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых
Вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых культур из России на сегодняшний день не рассматривается, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:16
2022-05-27T14:16
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых культур из России на сегодняшний день не рассматривается, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая на Всероссийском зерновом форуме в Сочи."Вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры на сегодняшний день не рассматривается. Повторю еще раз, я приверженец того, чтобы пошлина была. Исходя из этого, можно выстраивать достаточно долгосрочные планы по проектам переработки зерна, в том числе глубокой" - сказал министр, отвечая на просьбу обозначить для иностранных покупателей российской муки минимальные сроки действия таких ограничений."Мы заинтересованы в том, чтобы добавленная стоимость оставалась на территории РФ. Конечно, выгоднее для нас экспортировать муку и какие-то продукты более глубокой переработки, чем зерно", - заметил Патрушев.По его словам, действие экспортной пошлины уже подтолкнуло рост экспорта муки примерно в пять раз только в текущем году. "Тенденция налицо, она говорит о том, что мы деньги оставляем внутри РФ, и поэтому еще раз - я сторонник того, чтобы действовала экспортная пошлина на экспорт зерна. Работайте на предмет реализации проектов по переработке", - посоветовал Патрушев.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20220527/zerno-1791063118.html
https://ria.ru/20220527/podsolnechnik-1791130223.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
14:16 27.05.2022
 
Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых

Глава Минсельхоза Патрушев: Россия не рассматривает вопрос отмены пошлины на экспорт зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопрос отмены пошлины на экспорт зерновых культур из России на сегодняшний день не рассматривается, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, выступая на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.
"Вопрос отмены экспортной пошлины на зерновые культуры на сегодняшний день не рассматривается. Повторю еще раз, я приверженец того, чтобы пошлина была. Исходя из этого, можно выстраивать достаточно долгосрочные планы по проектам переработки зерна, в том числе глубокой" - сказал министр, отвечая на просьбу обозначить для иностранных покупателей российской муки минимальные сроки действия таких ограничений.
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"Мы заинтересованы в том, чтобы добавленная стоимость оставалась на территории РФ. Конечно, выгоднее для нас экспортировать муку и какие-то продукты более глубокой переработки, чем зерно", - заметил Патрушев.
По его словам, действие экспортной пошлины уже подтолкнуло рост экспорта муки примерно в пять раз только в текущем году. "Тенденция налицо, она говорит о том, что мы деньги оставляем внутри РФ, и поэтому еще раз - я сторонник того, чтобы действовала экспортная пошлина на экспорт зерна. Работайте на предмет реализации проектов по переработке", - посоветовал Патрушев.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя - 185 долларов.
Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
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