https://ria.ru/20220527/port-1791164399.html

Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ВМТП

Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ВМТП - РИА Новости, 27.05.2022

Участники "Муравьев-Амурский 2030" познакомились с работой ВМТП

В рамках трека "погружение в регион" курсанты программы подготовки управленческих кадров "Муравьев – Амурский 2030" познакомились с работой Владивостокского... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:40

2022-05-27T14:40

2022-05-27T14:40

муравьев-амурский 2030

дальневосточный федеральный университет

владивостокский морской торговый порт

россия

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В рамках трека "погружение в регион" курсанты программы подготовки управленческих кадров "Муравьев – Амурский 2030" познакомились с работой Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), который входит в транспортную группу FESCO, сообщает пресс-офис программы.Сотрудники ВМТП рассказали о производственных мощностях порта и поделились планами по развитию. Так, в рамках нового проекта Восточный транспортный логистический узел (ВТЛУ) будут построены два новых причала, установлены краны грузоподъёмностью до 80 тонн.Курсанты побывали в диспетчерском центре контейнерного терминала, где происходит управление, планирование работ. Познакомились с логистическим циклом обработки грузов и специальной информационной системой, доступной для всех участников процесса работы с судном, в том числе клиента. Её внедрение позволило повысить скорость обработки грузопотока, что привело к существенному сокращению издержек предприятия."По итогам 2020 и 2021 года Владивостокский морской торговый порт стал лидером страны по контейнерообороту и удерживает первенство по сей день. Мы большое внимание уделяем развитию, постоянно обновляем технику и оборудование, разрабатываем информационные продукты, мотивируем сотрудников. ВМТП был рад принять участие в программе подготовки управленческих кадров и поделиться опытом", - сообщил управляющий директор ПАО "ВМТП Владимир Корчанов.По словам участника программы Сергея Ворушилова, курсанты программы смогли получить четкое представление о компании и перспективах ее развития."Перед нами предстала отлично слаженная работа, все процессы как часы, нет простоя и достойная оплата труда и соцпакет. Сотрудники порта очень любят свой второй дом, коллектив слажен и очень ценит свою работу. При этом стратегия предприятия учитывает все современные вызовы, и в ходе визита мы получили четкое представление о перспективах развития компании, рисках и возможностях", - сказал Ворушилов.Погружение в регион для участников "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.

https://ria.ru/20220524/programma-1790458901.html

https://ria.ru/20220526/uchastniki-1790814392.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, владивостокский морской торговый порт, россия