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В Приморье в погоне со стрельбой задержали пьяного водителя
В Приморье в погоне со стрельбой задержали пьяного водителя - РИА Новости, 27.05.2022
В Приморье в погоне со стрельбой задержали пьяного водителя
Полицейские в Приморье в результате погони со стрельбой задержали пьяного 19-летнего водителя без прав, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T02:37
2022-05-27T02:37
2022-05-27T02:47
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Полицейские в Приморье в результате погони со стрельбой задержали пьяного 19-летнего водителя без прав, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с двумя патрульными машинами, сообщает краевое УМВД РФ."В Спасске-Дальнем сотрудники ГАИ заметили Ford Festiva, водитель которого опасно маневрировал, создавал угрозу жизни и здоровью окружающих. Госавтоинспекторы организовали преследование нарушителя. На требования полицейских остановиться он не реагировал. В ходе преследования злоумышленник столкнулся с двумя служебными автомашинами, после чего вновь пытался скрыться", — говорится в сообщении.Для остановки седана сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам машины. Только после этого водитель остановил автомобиль и попытался сбежать, но был задержан.По данным полиции, 19-летний приморец без водительских прав был пьян, от прохождения медосвидетельствования отказался. На него составлен ряд административных материалов за многочисленные нарушения ПДД.Суд назначил ему 25 суток административного ареста. Юноше также предстоит оплатить административные штрафы, назначенные за нарушения ПДД, а также компенсировать материальный ущерб из-за столкновения с патрульными автомобилями.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
02:37 27.05.2022 (обновлено: 02:47 27.05.2022)
В Приморье в погоне со стрельбой задержали пьяного водителя
В Приморье в погоне со стрельбой задержали пьяного водителя, въехавшего в патрульные авто
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Полицейские в Приморье в результате погони со стрельбой задержали пьяного 19-летнего водителя без прав, который опасно маневрировал на дороге и столкнулся с двумя патрульными машинами, сообщает краевое УМВД РФ.
"В Спасске-Дальнем сотрудники ГАИ заметили Ford Festiva, водитель которого опасно маневрировал, создавал угрозу жизни и здоровью окружающих. Госавтоинспекторы организовали преследование нарушителя. На требования полицейских остановиться он не реагировал. В ходе преследования злоумышленник столкнулся с двумя служебными автомашинами, после чего вновь пытался скрыться", — говорится в сообщении.
Для остановки седана сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам машины. Только после этого водитель остановил автомобиль и попытался сбежать, но был задержан.
По данным полиции, 19-летний приморец без водительских прав был пьян, от прохождения медосвидетельствования отказался. На него составлен ряд административных материалов за многочисленные нарушения ПДД.
Суд назначил ему 25 суток административного ареста. Юноше также предстоит оплатить административные штрафы, назначенные за нарушения ПДД, а также компенсировать материальный ущерб из-за столкновения с патрульными автомобилями.