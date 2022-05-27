https://ria.ru/20220527/podzhog-1791099470.html

Жительница Приангарья подожгла дом, заперев в нем родителей и братьев

Жительница Приангарья подожгла дом, заперев в нем родителей и братьев - РИА Новости, 27.05.2022

Жительница Приангарья подожгла дом, заперев в нем родителей и братьев

Жительница Братска и ее сожитель арестованы по обвинению в поджоге дома, в котором находились родители и братья девушки, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:17

2022-05-27T12:17

2022-05-27T14:19

происшествия

братск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 27 мая – РИА Новости. Жительница Братска и ее сожитель арестованы по обвинению в поджоге дома, в котором находились родители и братья девушки, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области.Сотрудники уголовного розыска 22 мая задержали 18-летнюю жительницу Братска и ее 32-летнего ранее неоднократно судимого сожителя по подозрению в покушении на убийство четверых человек."Они принесли к входной двери различные легковоспламеняющиеся предметы, сухую траву, автомобильные покрышки. Затем подперли дверь и открыли рядом стоявший баллон с газом, после чего совершили поджог и через некоторое время скрылись. В жилище запертыми были ее 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата в возрасте 19 и 15 лет", - говорится в сообщении.Семье удалось спастись благодаря бдительности соседей, которые пришли на помощь и потушили огонь. Задержанная объяснила поступок постоянными конфликтами с семьей.СК завел уголовное дело по статье о покушение на убийство двух и более человек, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил обвиняемых под стражу.

https://ria.ru/20210812/podzhog-1745551694.html

https://ria.ru/20220131/podzhog-1770309914.html

братск

иркутская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, братск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)