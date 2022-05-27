12:17 27.05.2022 (обновлено: 14:19 27.05.2022)
Жительница Приангарья подожгла дом, заперев в нем родителей и братьев
В Приангарье задержали девушку и ее сожителя за поджог дома с ее родителями и братьями
© Фото : СУСК РФ по Иркутской областиВ Братске арестована местная жительница подозреваемая в поджоге жилого дома, в котором находились её родственники
© Фото : СУСК РФ по Иркутской области
В Братске арестована местная жительница подозреваемая в поджоге жилого дома, в котором находились её родственники
ИРКУТСК, 27 мая – РИА Новости. Жительница Братска и ее сожитель арестованы по обвинению в поджоге дома, в котором находились родители и братья девушки, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области.
Сотрудники уголовного розыска 22 мая задержали 18-летнюю жительницу Братска и ее 32-летнего ранее неоднократно судимого сожителя по подозрению в покушении на убийство четверых человек.
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"Они принесли к входной двери различные легковоспламеняющиеся предметы, сухую траву, автомобильные покрышки. Затем подперли дверь и открыли рядом стоявший баллон с газом, после чего совершили поджог и через некоторое время скрылись. В жилище запертыми были ее 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата в возрасте 19 и 15 лет", - говорится в сообщении.
Семье удалось спастись благодаря бдительности соседей, которые пришли на помощь и потушили огонь. Задержанная объяснила поступок постоянными конфликтами с семьей.
СК завел уголовное дело по статье о покушение на убийство двух и более человек, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору. Суд заключил обвиняемых под стражу.
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