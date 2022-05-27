Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/podsolnechnik-1791130223.html
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа - РИА Новости, 27.05.2022
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа
Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:18
2022-05-27T13:54
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781113087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a940e870ca818a147fed479305b3a00e.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.Временный запрет на экспорт из РФ семян подсолнечника и рапса в настоящее время действует с 1 апреля по 31 августа. Кроме того, кабмин с 15 апреля по 31 августа ввел квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых - 700 тысяч тонн."Не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", - сказала Лут.Она напомнила, что мощности по переработке в РФ подсолнечника рассчитаны на 18 миллионов тонн, а в прошлом году его было произведено 15,5 миллиона тонн."Посмотрим, сколько в этом году, даже если соберем плюс-минус столько же, но пока мы недозагружены. Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта. И этот сезон будет еще более прорывной, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть", - сказала она.
https://ria.ru/20220527/zerno-1791063118.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781113087_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75a5fbbd23f824f6f10382fe7a58e448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
13:18 27.05.2022 (обновлено: 13:54 27.05.2022)
 
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

Замминистра Лут: Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

© Pixabay / Natthapat AphichayananthanakulСемена подсолнечника
Семена подсолнечника - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Pixabay / Natthapat Aphichayananthanakul
Семена подсолнечника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Временный запрет на экспорт из РФ семян подсолнечника и рапса в настоящее время действует с 1 апреля по 31 августа. Кроме того, кабмин с 15 апреля по 31 августа ввел квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых - 700 тысяч тонн.
"Не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", - сказала Лут.
Она напомнила, что мощности по переработке в РФ подсолнечника рассчитаны на 18 миллионов тонн, а в прошлом году его было произведено 15,5 миллиона тонн.
"Посмотрим, сколько в этом году, даже если соберем плюс-минус столько же, но пока мы недозагружены. Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта. И этот сезон будет еще более прорывной, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть", - сказала она.
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 11:03
Экспорт зерна из России за два года может составить 50 миллионов тонн
 
ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала