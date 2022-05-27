https://ria.ru/20220527/podsolnechnik-1791130223.html
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа - РИА Новости, 27.05.2022
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа
Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:18
2022-05-27T13:18
2022-05-27T13:54
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.Временный запрет на экспорт из РФ семян подсолнечника и рапса в настоящее время действует с 1 апреля по 31 августа. Кроме того, кабмин с 15 апреля по 31 августа ввел квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых - 700 тысяч тонн."Не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", - сказала Лут.Она напомнила, что мощности по переработке в РФ подсолнечника рассчитаны на 18 миллионов тонн, а в прошлом году его было произведено 15,5 миллиона тонн."Посмотрим, сколько в этом году, даже если соберем плюс-минус столько же, но пока мы недозагружены. Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта. И этот сезон будет еще более прорывной, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть", - сказала она.
https://ria.ru/20220527/zerno-1791063118.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
13:18 27.05.2022 (обновлено: 13:54 27.05.2022)
Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа
Замминистра Лут: Россия не будет снимать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Временный запрет на экспорт из РФ
семян подсолнечника и рапса в настоящее время действует с 1 апреля по 31 августа. Кроме того, кабмин с 15 апреля по 31 августа ввел квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых - 700 тысяч тонн.
"Не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", - сказала Лут.
Она напомнила, что мощности по переработке в РФ подсолнечника рассчитаны на 18 миллионов тонн, а в прошлом году его было произведено 15,5 миллиона тонн.
"Посмотрим, сколько в этом году, даже если соберем плюс-минус столько же, но пока мы недозагружены. Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта. И этот сезон будет еще более прорывной, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть", - сказала она.