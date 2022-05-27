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Солдат ВСУ задержали после интервью их командира о тяжелом положении армии - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/podgotovka-1791239145.html
Солдат ВСУ задержали после интервью их командира о тяжелом положении армии
Солдат ВСУ задержали после интервью их командира о тяжелом положении армии - РИА Новости, 27.05.2022
Солдат ВСУ задержали после интервью их командира о тяжелом положении армии
На Украине задержали и обвинили в дезертирстве боевиков из подразделения территориальной обороны, командир которого пожаловался на отсутствие подготовки и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:19
2022-05-27T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
лисичанск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На Украине задержали и обвинили в дезертирстве боевиков из подразделения территориальной обороны, командир которого пожаловался на отсутствие подготовки и вооружений, пишет Washington Post.Американское издание опубликовало статью с рассказом двух украинцев — командира роты Сергея Лапко и командира взвода Виталия Хруся — о бедственном положении на фронте. В материале отмечается, что спустя несколько часов после интервью в отель, где находились собеседники журналистов, прибыли сотрудники СБУ и арестовали некоторых бойцов роты. Как рассказали сами тероборонцы, помимо винтовок и ручных гранат, все, что они получили, — несколько ручных гранатометов, чтобы противостоять хорошо экипированным российским силам. При этом украинцам не объяснили, как пользоваться выданными РПГ."У нас не было нормального обучения", — приводит издание слова командира роты Сергея Лапко. По словам его сослуживца, на 15 человек приходится около четырех РПГ.Собеседники Washington Post из теробороны Украины заявили, что большая часть смертей в подразделении вызвана невозможностью быстро доставить раненых в госпиталь, так как два автомобиля, которые должна была получить их рота, не дошли до подразделения и используются в штабе. Бойцам приходится ждать до 12 часов, чтобы отправить раненых в госпиталь в Лисичанск, в 24 километрах от них. Всего за время боевых действий из 120 человек в роте осталось 54, говорится в статье.Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило о череде бунтов среди бойцов территориальной обороны Украины из-за отправки их подразделений на передовую без адекватной подготовки.Так, военнослужащие из 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Издание также сообщало о конфликтах между командирами теробороны и родственниками солдат, возмущенных положением дел в войсках.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/minoborony-1791125533.html
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790774319.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, лисичанск, вооруженные силы украины
17:19 27.05.2022 (обновлено: 23:12 27.05.2022)
 
Солдат ВСУ задержали после интервью их командира о тяжелом положении армии

На Украине арестовали солдат ВСУ после интервью командира роты Лапко о проблемах в армии

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На Украине задержали и обвинили в дезертирстве боевиков из подразделения территориальной обороны, командир которого пожаловался на отсутствие подготовки и вооружений, пишет Washington Post.
Американское издание опубликовало статью с рассказом двух украинцев — командира роты Сергея Лапко и командира взвода Виталия Хруся — о бедственном положении на фронте. В материале отмечается, что спустя несколько часов после интервью в отель, где находились собеседники журналистов, прибыли сотрудники СБУ и арестовали некоторых бойцов роты.
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Как рассказали сами тероборонцы, помимо винтовок и ручных гранат, все, что они получили, — несколько ручных гранатометов, чтобы противостоять хорошо экипированным российским силам. При этом украинцам не объяснили, как пользоваться выданными РПГ.
"У нас не было нормального обучения", — приводит издание слова командира роты Сергея Лапко. По словам его сослуживца, на 15 человек приходится около четырех РПГ.
Собеседники Washington Post из теробороны Украины заявили, что большая часть смертей в подразделении вызвана невозможностью быстро доставить раненых в госпиталь, так как два автомобиля, которые должна была получить их рота, не дошли до подразделения и используются в штабе. Бойцам приходится ждать до 12 часов, чтобы отправить раненых в госпиталь в Лисичанск, в 24 километрах от них. Всего за время боевых действий из 120 человек в роте осталось 54, говорится в статье.
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Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило о череде бунтов среди бойцов территориальной обороны Украины из-за отправки их подразделений на передовую без адекватной подготовки.
Так, военнослужащие из 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Издание также сообщало о конфликтах между командирами теробороны и родственниками солдат, возмущенных положением дел в войсках.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияЛисичанскВооруженные силы Украины
 
 
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