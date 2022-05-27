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Беглов поздравил петербуржцев с Днем города - РИА Новости, 27.05.2022
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Беглов поздравил петербуржцев с Днем города
Беглов поздравил петербуржцев с Днем города - РИА Новости, 27.05.2022
Беглов поздравил петербуржцев с Днем города
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем города, который в пятницу отмечает 319 лет со дня основания. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:00
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россия
санкт-петербург
общество
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем города, который в пятницу отмечает 319 лет со дня основания."Дорогие ленинградцы, петербуржцы. Поздравляю Вас с Днем города! С днем основания нашего любимого Санкт-Петербурга! Жить и работать в нашем городе – большая честь", - сказал он в видеообращении, опубликованном в аккаунтах губернатора Петербурга в социальных сетях."У Петербурга – огромный потенциал, который, как большой пазл состоит из вклада каждого петербуржца. Забота о чем-то столь величественном – большая ответственность, но и большая награда", - добавил Беглов.Он предложил жителям города выкладывать в соцсетях свои поздравления в его адрес под хештегом #сднемрожденияПетербург."Семья, чье поздравление окажется самым интересным, выиграет семейные выходные в одном из наших домов отдыха", - пообещал Беглов.Торжества в честь 319-летия Петербурга начнутся в пятницу утром с возложения цветов к "Медному всаднику" на Сенатской площади и продолжатся три дня.
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россия, санкт-петербург, общество, александр беглов
10:00 27.05.2022
 
Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

Губернатор Петербурга Беглов поздравил жителей с Днем города

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем города, который в пятницу отмечает 319 лет со дня основания.
"Дорогие ленинградцы, петербуржцы. Поздравляю Вас с Днем города! С днем основания нашего любимого Санкт-Петербурга! Жить и работать в нашем городе – большая честь", - сказал он в видеообращении, опубликованном в аккаунтах губернатора Петербурга в социальных сетях.
Вид на южную часть Санкт-Петербурга с колоннады Исаакиевского собора - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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"У Петербурга – огромный потенциал, который, как большой пазл состоит из вклада каждого петербуржца. Забота о чем-то столь величественном – большая ответственность, но и большая награда", - добавил Беглов.
Он предложил жителям города выкладывать в соцсетях свои поздравления в его адрес под хештегом #сднемрожденияПетербург.
"Семья, чье поздравление окажется самым интересным, выиграет семейные выходные в одном из наших домов отдыха", - пообещал Беглов.
Торжества в честь 319-летия Петербурга начнутся в пятницу утром с возложения цветов к "Медному всаднику" на Сенатской площади и продолжатся три дня.
 
РоссияСанкт-ПетербургОбществоАлександр Беглов
 
 
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