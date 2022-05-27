https://ria.ru/20220527/peterburg-1791039687.html

Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

Беглов поздравил петербуржцев с Днем города - РИА Новости, 27.05.2022

Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем города, который в пятницу отмечает 319 лет со дня основания. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:00

2022-05-27T10:00

2022-05-27T10:00

россия

санкт-петербург

общество

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем города, который в пятницу отмечает 319 лет со дня основания."Дорогие ленинградцы, петербуржцы. Поздравляю Вас с Днем города! С днем основания нашего любимого Санкт-Петербурга! Жить и работать в нашем городе – большая честь", - сказал он в видеообращении, опубликованном в аккаунтах губернатора Петербурга в социальных сетях."У Петербурга – огромный потенциал, который, как большой пазл состоит из вклада каждого петербуржца. Забота о чем-то столь величественном – большая ответственность, но и большая награда", - добавил Беглов.Он предложил жителям города выкладывать в соцсетях свои поздравления в его адрес под хештегом #сднемрожденияПетербург."Семья, чье поздравление окажется самым интересным, выиграет семейные выходные в одном из наших домов отдыха", - пообещал Беглов.Торжества в честь 319-летия Петербурга начнутся в пятницу утром с возложения цветов к "Медному всаднику" на Сенатской площади и продолжатся три дня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/sankt-peterburg-1790403596.html

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Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, общество, александр беглов