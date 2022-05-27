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В Омске открыли памятник Петру I - РИА Новости, 27.05.2022
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В Омске открыли памятник Петру I
В Омске открыли памятник Петру I - РИА Новости, 27.05.2022
В Омске открыли памятник Петру I
Памятник Петру I торжественно открыли в Омске, сообщил мэр Сергей Шелест. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:18
2022-05-27T12:24
иртыш (река)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Памятник Петру I торжественно открыли в Омске, сообщил мэр Сергей Шелест."От идеи до реального воплощения прошло всего 4 месяца. Срок для такого проекта беспрецедентный. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Наш город неразрывно связан с именем великого императора. Сегодня вместе с российским меценатом, нашим земляком Сергеем Павловичем Козубенко открыли памятник самодержцу-реформатору в историко-культурном комплексе Омская крепость", - сообщил Шелест в своем Telegram-канале.В торжественной церемонии приняли участие митрополит Омский и Таврический Владимир и меценат Сергей Козубенко.Над статуей работал московский скульптор Сергей Полегаев. Памятник установили за счет пожертвований. Во время открытия над слиянием Оми и Иртыша был произведен выстрел из пушки.
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иртыш (река), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), петр i, россия
12:18 27.05.2022 (обновлено: 12:24 27.05.2022)
 
В Омске открыли памятник Петру I

В Омске состоялось открытие памятника Петру I

© Фото : @shelest_sn/TelegramПамятник Петру I в Омске
Памятник Петру I в Омске - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : @shelest_sn/Telegram
Памятник Петру I в Омске. Архивное фото
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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Памятник Петру I торжественно открыли в Омске, сообщил мэр Сергей Шелест.
"От идеи до реального воплощения прошло всего 4 месяца. Срок для такого проекта беспрецедентный. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Наш город неразрывно связан с именем великого императора.
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Сегодня вместе с российским меценатом, нашим земляком Сергеем Павловичем Козубенко открыли памятник самодержцу-реформатору в историко-культурном комплексе Омская крепость", - сообщил Шелест в своем Telegram-канале.
В торжественной церемонии приняли участие митрополит Омский и Таврический Владимир и меценат Сергей Козубенко.
Над статуей работал московский скульптор Сергей Полегаев. Памятник установили за счет пожертвований. Во время открытия над слиянием Оми и Иртыша был произведен выстрел из пушки.
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Иртыш (река)Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Петр IРоссия
 
 
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