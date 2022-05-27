https://ria.ru/20220527/pamyatnik-1791100422.html

В Омске открыли памятник Петру I

В Омске открыли памятник Петру I - РИА Новости, 27.05.2022

В Омске открыли памятник Петру I

Памятник Петру I торжественно открыли в Омске, сообщил мэр Сергей Шелест. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:18

2022-05-27T12:18

2022-05-27T12:24

иртыш (река)

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

петр i

россия

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ОМСК, 27 мая - РИА Новости. Памятник Петру I торжественно открыли в Омске, сообщил мэр Сергей Шелест."От идеи до реального воплощения прошло всего 4 месяца. Срок для такого проекта беспрецедентный. 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Наш город неразрывно связан с именем великого императора. Сегодня вместе с российским меценатом, нашим земляком Сергеем Павловичем Козубенко открыли памятник самодержцу-реформатору в историко-культурном комплексе Омская крепость", - сообщил Шелест в своем Telegram-канале.В торжественной церемонии приняли участие митрополит Омский и Таврический Владимир и меценат Сергей Козубенко.Над статуей работал московский скульптор Сергей Полегаев. Памятник установили за счет пожертвований. Во время открытия над слиянием Оми и Иртыша был произведен выстрел из пушки.

https://ria.ru/20220524/pamyatnik-1790374450.html

https://ria.ru/20220524/pamyatnik-1790493857.html

иртыш (река)

россия

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иртыш (река), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), петр i, россия