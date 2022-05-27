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Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791137830.html
Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы
Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы - РИА Новости, 27.05.2022
Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы
Поставки тяжелого вооружения Украине ставят сложные политические, этические вопросы, они должны обсуждаться, заявил, выступая на католическом съезде в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:38
2022-05-27T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Поставки тяжелого вооружения Украине ставят сложные политические, этические вопросы, они должны обсуждаться, заявил, выступая на католическом съезде в Штуттгарте, канцлер ФРГ Олаф Шольц."(Президент РФ) Путин не должен пройти со своей циничной, человеконенавистнической войной. Поэтому жесткие санкции против России, поэтому гуманитарная, экономическая поддержка Украины с привлечением значительных финансовых средств. И поэтому поставка вооружений в такой военный регион - нечто, что мы, как ФРГ, еще никогда не делали. Я знаю, что это ставит сложные вопросы - политические, этические, личные. Вопросы... которые интенсивно обсуждаются. Речь идет о том, может ли насилие победить насилие... можно ли прийти к миру без оружия. Ясно, что такие вопросы могут и должны обсуждаться", - сказал Шольц.Канцлер подчеркнул, что, с его точки зрения, "мы решили поддержать жертву этой войны, чтобы несправедливость не праздновала бы триумф над справедливостью", чтобы "чистое насилие не могло считаться инструментом политики"."Это принцип поддержки слабого", - сказал Шольц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/ukraina-1789997942.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц
13:38 27.05.2022
 
Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы

Канцлер Шольц: поставки тяжелого вооружения Киеву ставят политические и этические вопросы

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Поставки тяжелого вооружения Украине ставят сложные политические, этические вопросы, они должны обсуждаться, заявил, выступая на католическом съезде в Штуттгарте, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"(Президент РФ) Путин не должен пройти со своей циничной, человеконенавистнической войной. Поэтому жесткие санкции против России, поэтому гуманитарная, экономическая поддержка Украины с привлечением значительных финансовых средств. И поэтому поставка вооружений в такой военный регион - нечто, что мы, как ФРГ, еще никогда не делали. Я знаю, что это ставит сложные вопросы - политические, этические, личные. Вопросы... которые интенсивно обсуждаются. Речь идет о том, может ли насилие победить насилие... можно ли прийти к миру без оружия. Ясно, что такие вопросы могут и должны обсуждаться", - сказал Шольц.
Германская боевая машина пехоты (БМП) Мардер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 11:56Специальная военная операция на Украине
Немецкий генерал счел бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине
Канцлер подчеркнул, что, с его точки зрения, "мы решили поддержать жертву этой войны, чтобы несправедливость не праздновала бы триумф над справедливостью", чтобы "чистое насилие не могло считаться инструментом политики".
"Это принцип поддержки слабого", - сказал Шольц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 08:39
Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияОлаф Шольц
 
 
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