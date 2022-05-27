https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791137830.html

Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы

Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы - РИА Новости, 27.05.2022

Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы

Поставки тяжелого вооружения Украине ставят сложные политические, этические вопросы, они должны обсуждаться, заявил, выступая на католическом съезде в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:38

2022-05-27T13:38

2022-05-27T13:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Поставки тяжелого вооружения Украине ставят сложные политические, этические вопросы, они должны обсуждаться, заявил, выступая на католическом съезде в Штуттгарте, канцлер ФРГ Олаф Шольц."(Президент РФ) Путин не должен пройти со своей циничной, человеконенавистнической войной. Поэтому жесткие санкции против России, поэтому гуманитарная, экономическая поддержка Украины с привлечением значительных финансовых средств. И поэтому поставка вооружений в такой военный регион - нечто, что мы, как ФРГ, еще никогда не делали. Я знаю, что это ставит сложные вопросы - политические, этические, личные. Вопросы... которые интенсивно обсуждаются. Речь идет о том, может ли насилие победить насилие... можно ли прийти к миру без оружия. Ясно, что такие вопросы могут и должны обсуждаться", - сказал Шольц.Канцлер подчеркнул, что, с его точки зрения, "мы решили поддержать жертву этой войны, чтобы несправедливость не праздновала бы триумф над справедливостью", чтобы "чистое насилие не могло считаться инструментом политики"."Это принцип поддержки слабого", - сказал Шольц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/ukraina-1789997942.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц