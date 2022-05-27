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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в пятницу снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:51

2022-05-27T18:51

2022-05-27T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

донецк (днр)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/donbass-1791100605.html

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, владимир путин, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), ситуация в днр и лнр