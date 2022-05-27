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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:22
2022-05-27T06:22
2022-05-27T06:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике крупнокалиберными снарядами, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 05.40 (совпадает с мск), по Пантелеймоновке выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку