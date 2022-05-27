https://ria.ru/20220527/obschestvo-1791083395.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 27.05.2022
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:43
общество
фомнибус
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 79% респондентов заявили о доверии президенту, 13% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 10% россиян. Затруднились ответить на вопрос 9%.Опрос "ФОМнибус" проведен 20-22 мая среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220519/putin-1789448634.html
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общество, фомнибус, владимир путин
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
ФОМ: 79 процентов россиян заявили о доверии президенту Путину