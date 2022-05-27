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МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией - РИА Новости, 27.05.2022
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МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией
МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией - РИА Новости, 27.05.2022
МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией
Партнерам по НАТО, скорее всего, придется пойти на компромисс с Турцией по теме вступления Швеции и Финляндии в альянс, отмахнуться от озабоченностей Анкары не... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:00
2022-05-27T18:14
в мире
нато
турция
финляндия
швеция
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Партнерам по НАТО, скорее всего, придется пойти на компромисс с Турцией по теме вступления Швеции и Финляндии в альянс, отмахнуться от озабоченностей Анкары не получится, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко."Очевидно, что от турецких озабоченностей ни в Брюсселе, ни в Стокгольме, ни в Хельсинки отмахнуться просто так будет невозможно. Я не думаю, что Анкару можно будет убедить только используя аргументацию о солидарности НАТО", - сказал он."Думаю, что будут найдены какие-то компромиссы, которые будут идти навстречу интересам и позициям, которые были сформулированы в Анкаре", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
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финляндия
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в мире, нато, турция, финляндия, швеция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко
18:00 27.05.2022 (обновлено: 18:14 27.05.2022)
 
МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией

МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией по Финляндии и Швеции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Партнерам по НАТО, скорее всего, придется пойти на компромисс с Турцией по теме вступления Швеции и Финляндии в альянс, отмахнуться от озабоченностей Анкары не получится, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Очевидно, что от турецких озабоченностей ни в Брюсселе, ни в Стокгольме, ни в Хельсинки отмахнуться просто так будет невозможно. Я не думаю, что Анкару можно будет убедить только используя аргументацию о солидарности НАТО", - сказал он.
"Думаю, что будут найдены какие-то компромиссы, которые будут идти навстречу интересам и позициям, которые были сформулированы в Анкаре", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреНАТОТурцияФинляндияШвецияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Грушко
 
 
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