https://ria.ru/20220527/nato-1791257755.html

МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией

МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией - РИА Новости, 27.05.2022

МИД России считает, что НАТО придется искать компромиссы с Турцией

Партнерам по НАТО, скорее всего, придется пойти на компромисс с Турцией по теме вступления Швеции и Финляндии в альянс, отмахнуться от озабоченностей Анкары не... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:00

2022-05-27T18:00

2022-05-27T18:14

в мире

нато

турция

финляндия

швеция

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Партнерам по НАТО, скорее всего, придется пойти на компромисс с Турцией по теме вступления Швеции и Финляндии в альянс, отмахнуться от озабоченностей Анкары не получится, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко."Очевидно, что от турецких озабоченностей ни в Брюсселе, ни в Стокгольме, ни в Хельсинки отмахнуться просто так будет невозможно. Я не думаю, что Анкару можно будет убедить только используя аргументацию о солидарности НАТО", - сказал он."Думаю, что будут найдены какие-то компромиссы, которые будут идти навстречу интересам и позициям, которые были сформулированы в Анкаре", - отметил Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

турция

финляндия

швеция

россия

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Кирилл Волков

в мире, нато, турция, финляндия, швеция, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко