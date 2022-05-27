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В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/nato-1791157016.html
В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО
В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО - РИА Новости, 27.05.2022
В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО
В Венгрии не считают, что РФ представляет угрозу для какого-либо из членов НАТО, заявил представитель правительства страны Гергей Гуляш. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:21
2022-05-27T14:44
в мире
венгрия
россия
нато
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Венгрии не считают, что РФ представляет угрозу для какого-либо из членов НАТО, заявил представитель правительства страны Гергей Гуляш."Мы не считаем, что Россия сейчас представляет угрозу для какого-либо государства-члена", - приводит слова Гуляша издание Daily News Hungary.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, венгрия, россия, нато, украина, донбасс
14:21 27.05.2022 (обновлено: 14:44 27.05.2022)
 
В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО

В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу для какого-либо из членов НАТО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Венгрии не считают, что РФ представляет угрозу для какого-либо из членов НАТО, заявил представитель правительства страны Гергей Гуляш.
"Мы не считаем, что Россия сейчас представляет угрозу для какого-либо государства-члена", - приводит слова Гуляша издание Daily News Hungary.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 13:40В мире
На Украине рассказали, как заставить Венгрию присоединиться к санкциям
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияРоссияНАТОУкраинаДонбасс
 
 
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