https://ria.ru/20220527/nato-1791157016.html

В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО

В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО - РИА Новости, 27.05.2022

В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу НАТО

В Венгрии не считают, что РФ представляет угрозу для какого-либо из членов НАТО, заявил представитель правительства страны Гергей Гуляш. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:21

2022-05-27T14:21

2022-05-27T14:44

в мире

венгрия

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нато

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Венгрии не считают, что РФ представляет угрозу для какого-либо из членов НАТО, заявил представитель правительства страны Гергей Гуляш."Мы не считаем, что Россия сейчас представляет угрозу для какого-либо государства-члена", - приводит слова Гуляша издание Daily News Hungary.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/sanktsii-1790838611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, россия, нато, украина, донбасс