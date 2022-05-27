https://ria.ru/20220527/napisanie-1791088543.html

В РПЦ считают написание слова "Бог" с большой буквы возвращением к традиции

В РПЦ считают написание слова "Бог" с большой буквы возвращением к традиции - РИА Новости, 27.05.2022

В РПЦ считают написание слова "Бог" с большой буквы возвращением к традиции

Написание слова "Бог" с прописной буквы стало бы возвращением к утраченной в советское время традиции, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:51

2022-05-27T11:51

2022-05-27T18:55

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Написание слова "Бог" с прописной буквы стало бы возвращением к утраченной в советское время традиции, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле. Собственные имена языческих божеств тоже предлагается писать с прописной буквы, например, Марс, Юнона, Перун."Написание слова Бог с большой буквы – это возвращение к существовавшей традиции, которая была нарушена в атеистический период нашего государства. Государство демонстрировало свое неуважение к чувствам верующих. Что касается написания языческих богов, у нас есть орфографические традиции, они нормально работают", - сказал Кипшидзе.Он подчеркнул, что при принятии реформы написания, нужно учесть мнение представителей всех традиционных религий страны.Говоря о написании таких слов как "сатана", "дьявол", "бес", "антихрист", он призвал ориентироваться на ту же дореволюционную практику. "Нужно комплексное изучение этой проблемы, но, на мой взгляд, ориентир – это нормы, которые сложились в дореволюционный период. Слова "сатана" писали со строчной буквы. Пожалуй, было бы логично в контексте инициативы писать "Бог" с большой, слова "сатана" и "дьявол" - писать с маленькой", - заключил представитель Русской церкви.Как пояснил РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, в дореволюционной России слова "сатана", "антихрист", "дьявол", "лукавый", "враг рода человеческого" было принято писать со строчной буквы, а "Бог", "Троица" и так далее – с заглавной. "Изменение в правилах – это изменение существующей гласной или негласной нормы. В советские времена все эти слова писались со строчной. Теперь эта норма меняется – слова "Бог", "Троица", "Провидение" пишутся с большой, и слава Богу", - сказал Козлов.По мнению настоятеля храма Святой Татианы при МГУ протоиерея Владимира Вигилянского, действовало также правило числа: то, что не имеет множественного числа, писалось с заглавной буквы. "Языческий бог не единственный, у язычников богов много. То же со словами "бес", "дьявол", "антихрист" (в Откровении Иоанна Богослова употребляется слово "антихрист" во множественном числе). Также имеет значение отношение автора к предмету. Так, в современной литературе встречал слово "сатана" с большой буквы", - пояснил РИА Новости протоиерей.Для верующего совершенно естественно писать слово "Бог" с заглавной, а "сатана" со строчной буквы, рассказал в беседе с РИА Новости и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков). "Так сложилось в нашем языке: писать с большой буквы – значит показывать исключительное уважение к кому-то. Если мы делаем так по отношению к человеку и это является нормой языка и показателем такта, то тем более так стоит писать о Боге. Соответственно, продолжил он, когда мы пишем о вещах отрицательных – антихрист, сатана - мы не используем заглавную букву", - подчеркнул митрополит.Также, добавил он, "бес", "сатана" и "дьявол" - это имена нарицательные, "в противоположность, например, собственному имени диавола в пору, когда он был ангелом – Денница – оно пишется с заглавной буквы".

https://ria.ru/20220524/predlozhenie-1790355540.html

https://ria.ru/20220525/materinstvo-1790575297.html

https://ria.ru/20220515/igry-1788711840.html

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Ольга Маркова

владимир вигилянский, русская православная церковь, россия, общество, религия