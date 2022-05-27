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В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона - РИА Новости, 27.05.2022
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В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона
В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона - РИА Новости, 27.05.2022
В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона
В Кремле глубоко сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле экс-президента... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:52
2022-05-27T12:52
в мире
молдавия
игорь додон
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Кремле глубоко сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле экс-президента республики Игоря Додона нет политического подтекста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали экс-президента Молдавии Игоря Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом."Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране мы видим иногда правовые, иногда не правовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления развития отношений с нашей страной. Это вызывает глубочайшее сожаление, мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет… Мы хотели бы видеть, чтобы все законные права Додона были соблюдены", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к домашнему аресту Додона, считают ли это решение политически мотивированным.
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в мире, молдавия, игорь додон, дмитрий песков
12:52 27.05.2022
 
В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона

Песков: в Кремле надеются, что в аресте экс-президента Додона в Молдавии нет политики

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Кремле глубоко сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле экс-президента республики Игоря Додона нет политического подтекста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали экс-президента Молдавии Игоря Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом.
"Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране мы видим иногда правовые, иногда не правовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления развития отношений с нашей страной. Это вызывает глубочайшее сожаление, мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет… Мы хотели бы видеть, чтобы все законные права Додона были соблюдены", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к домашнему аресту Додона, считают ли это решение политически мотивированным.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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В миреМолдавияИгорь ДодонДмитрий Песков
 
 
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