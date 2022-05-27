https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791117772.html

В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона

В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона - РИА Новости, 27.05.2022

В Кремле прокомментировали арест в Молдавии экс-президента Додона

В Кремле глубоко сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле экс-президента... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:52

2022-05-27T12:52

2022-05-27T12:52

в мире

молдавия

игорь додон

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Кремле глубоко сожалеют, что в Молдавии идут нападки на политиков, выступающих за развитие отношений с Россией, и надеются, что в деле экс-президента республики Игоря Додона нет политического подтекста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали экс-президента Молдавии Игоря Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом."Мы глубоко сожалеем, что в очередной стране мы видим иногда правовые, иногда не правовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, которые являются сторонниками укрепления развития отношений с нашей страной. Это вызывает глубочайшее сожаление, мы хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет… Мы хотели бы видеть, чтобы все законные права Додона были соблюдены", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к домашнему аресту Додона, считают ли это решение политически мотивированным.

https://ria.ru/20220526/moldaviya-1790924053.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон, дмитрий песков