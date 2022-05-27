https://ria.ru/20220527/moldaviya-1791081169.html
ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона
ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона - РИА Новости, 27.05.2022
ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона
Евросоюз внимательно следит за делом обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона, надеется на справедливое расследование и не видит РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:38
2022-05-27T11:38
2022-05-27T11:39
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за делом обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона, надеется на справедливое расследование и не видит признаков политического заказа, заявил глава делегации ЕС в республике Янис Мажейкс.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом."Мы следим за этим делом по ряду причин,.. мы заинтересованы, потому что дело резонансное. На данном этапе мы не видим никакого элемента (политического вмешательства - ред.), никакого политического заказа", - заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.Он отметил, что Додон - один из лидеров легитимной политической силы в парламенте, поэтому важно, чтобы никто не препятствовал деятельности оппозиции. В то же время существуют вещи, которые нужно расследовать. Дипломат надеется, что расследование будет справедливым и независимым, он полагает, что вмешательство в ход следствия недопустимо.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
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в мире, молдавия
11:38 27.05.2022 (обновлено: 11:39 27.05.2022)
ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона
Посол ЕС в Молдавии Мажейкс: ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за делом обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии Игоря Додона, надеется на справедливое расследование и не видит признаков политического заказа, заявил глава делегации ЕС в республике Янис Мажейкс.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом.
"Мы следим за этим делом по ряду причин,.. мы заинтересованы, потому что дело резонансное. На данном этапе мы не видим никакого элемента (политического вмешательства - ред.), никакого политического заказа", - заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.
Он отметил, что Додон - один из лидеров легитимной политической силы в парламенте, поэтому важно, чтобы никто не препятствовал деятельности оппозиции. В то же время существуют вещи, которые нужно расследовать. Дипломат надеется, что расследование будет справедливым и независимым, он полагает, что вмешательство в ход следствия недопустимо.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию
режим" правящей партии "Действие и солидарность".