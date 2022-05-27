https://ria.ru/20220527/mirotvorets-1791234776.html

Дипломат назвал внесение Киссинджера в список "Миротворца" глупостью

Дипломат назвал внесение Киссинджера в список "Миротворца" глупостью - РИА Новости, 27.05.2022

Дипломат назвал внесение Киссинджера в список "Миротворца" глупостью

Внесение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в список украинского сайта "Миротворец" является полной глупостью и демонстрирует уровень политических... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:09

2022-05-27T17:09

2022-05-27T17:09

в мире

сша

украина

генри киссинджер

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обсе

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внесение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в список украинского сайта "Миротворец" является полной глупостью и демонстрирует уровень политических деятелей Украины, заявил известный российский дипломат Сергей Орджоникидзе."Это очередная глупость. То, что они внесли его в этот список, лишний раз показывает то, с кем мы имеем дело ", - сказал Орджоникидзе РИА Новости.По его словам, Киссинджер является "патриархом дипломатии". Его взгляды можно не разделять, но, безусловно, нельзя не оценить его стремление внести какой-то позитивный вклад, убежден эксперт."К его мнению прислушиваются как в Давосе, так и в Вашингтоне, так и в Москве. Он не просто экс-госсекретарь Соединенных Штатов, это человек, который очень много сделал для политики, прежде всего - политики разрядки, политики наведения мостов с Китаем", - резюмировал он.Примечательно, что Генри Киссинджера внесли в базу сайта "Миротворец" как якобы "соучастника преступлений против Украины" 24 мая, как раз накануне его дня рождения. Сегодня, 27 мая Киссинджеру исполнилось 99 лет.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20220527/baza-1791205031.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

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украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

давос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, генри киссинджер, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, давос, дунья миятович, мария захарова