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Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат - РИА Новости, 27.05.2022
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Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат
Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат - РИА Новости, 27.05.2022
Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат
Семья умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) надеется на новую медицинскую экспертизу — возможно, потребуется эксгумация, сообщил РИА... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:10
2022-05-27T16:39
происшествия
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
челябинск
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Семья умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) надеется на новую медицинскую экспертизу — возможно, потребуется эксгумация, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.Он пояснил, что суд уже давно обязал Следственный комитет возобновить доследственную проверку обстоятельств его смерти, материалы наконец-то вернулись к следователю и проверку возобновили.Михальчик уточнил, что проверка может занять несколько месяцев.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года.Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.По явкам с повинной, подписанным Марцинкевичем, следствие возбудило дело об убийствах. Оно будет рассмотрено уже посмертно, так как отец Тесака не согласился на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам и настаивает на его невиновности. Михальчик сообщал РИА Новости, что расследование может закончиться к лету. Дело возбуждено против Марцинкевича и еще нескольких человек, находящихся под стражей.
https://ria.ru/20220113/pytki-1767713903.html
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происшествия, смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, челябинск
13:10 27.05.2022 (обновлено: 16:39 27.05.2022)
 
Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат

Адвокат Михальчик: тело Марцинкевича (Тесака) могут эксгумировать для новой экспертизы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак) на Кунцевском кладбище
Церемония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак) на Кунцевском кладбище - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Церемония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак) на Кунцевском кладбище. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Семья умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) надеется на новую медицинскую экспертизу — возможно, потребуется эксгумация, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
Он пояснил, что суд уже давно обязал Следственный комитет возобновить доследственную проверку обстоятельств его смерти, материалы наконец-то вернулись к следователю и проверку возобновили.

"Нас попросили предоставить материалы независимых медицинских экспертиз, в которых указано на повреждения, не характерные для суицида. Мы надеемся на новую медицинскую экспертизу, возможно, для нее потребуется эксгумация", — сказал адвокат семьи.

Михальчик уточнил, что проверка может занять несколько месяцев.
Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года.
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По явкам с повинной, подписанным Марцинкевичем, следствие возбудило дело об убийствах. Оно будет рассмотрено уже посмертно, так как отец Тесака не согласился на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам и настаивает на его невиновности. Михальчик сообщал РИА Новости, что расследование может закончиться к лету. Дело возбуждено против Марцинкевича и еще нескольких человек, находящихся под стражей.
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