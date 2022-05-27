https://ria.ru/20220527/martsinkevich-1791127494.html

Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат

Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат - РИА Новости, 27.05.2022

Тело Тесака могут эксгумировать для новой экспертизы, заявил адвокат

Семья умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) надеется на новую медицинскую экспертизу — возможно, потребуется эксгумация, сообщил РИА... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:10

2022-05-27T13:10

2022-05-27T16:39

происшествия

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

челябинск

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Семья умершего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) надеется на новую медицинскую экспертизу — возможно, потребуется эксгумация, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.Он пояснил, что суд уже давно обязал Следственный комитет возобновить доследственную проверку обстоятельств его смерти, материалы наконец-то вернулись к следователю и проверку возобновили.Михальчик уточнил, что проверка может занять несколько месяцев.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на десять лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), был найден мертвым в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года.Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, и заявляет, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.По явкам с повинной, подписанным Марцинкевичем, следствие возбудило дело об убийствах. Оно будет рассмотрено уже посмертно, так как отец Тесака не согласился на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам и настаивает на его невиновности. Михальчик сообщал РИА Новости, что расследование может закончиться к лету. Дело возбуждено против Марцинкевича и еще нескольких человек, находящихся под стражей.

https://ria.ru/20220113/pytki-1767713903.html

https://ria.ru/20201223/zaderzhanie-1590584206.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, челябинск