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ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru - РИА Новости, 27.05.2022
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ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru
ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru - РИА Новости, 27.05.2022
ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru
ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных реестра доменов... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:10
2022-05-27T17:10
mcdonald's corporation
россия
москва
экономика
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных реестра доменов Whois.Как указано в реестре, доменное имя зарегистрировано 26 мая. Домен зарегистрирован АО "Региональный Сетевой Информационный Центр".Закрытое акционерное общество "Москва-Макдоналдс" зарегистрировано 15 декабря 1994 года с уставным капиталом 65 тысяч рублей в Москве, на Газетном переулке, 17 (адрес одного из ресторанов McDonald's в центре Москвы). Генеральный директор - Олег Пароев, генеральный директор McDonald's в России.Ранее в СМИ появилась информация, что российское подразделение McDonald's подало в Роспатент несколько заявок на товарные знаки. Среди вариантов - "Весело и вкусно", "Только так", "Тот самый" и "Свободная касса".РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а в мае объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.26 мая стало известно, что новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, а обновленный бренд представят в ближайшее время.
https://ria.ru/20220527/biznes-1791192469.html
https://ria.ru/20220526/mcdonalds-1790906489.html
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mcdonald's corporation, россия, москва, экономика, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
17:10 27.05.2022
 
ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru

ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru 26 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ресторан "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных реестра доменов Whois.
Как указано в реестре, доменное имя зарегистрировано 26 мая. Домен зарегистрирован АО "Региональный Сетевой Информационный Центр".
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 15:44
Силуанов захотел сходить в "Макдональдс" под новым брендом
Закрытое акционерное общество "Москва-Макдоналдс" зарегистрировано 15 декабря 1994 года с уставным капиталом 65 тысяч рублей в Москве, на Газетном переулке, 17 (адрес одного из ресторанов McDonald's в центре Москвы). Генеральный директор - Олег Пароев, генеральный директор McDonald's в России.
Ранее в СМИ появилась информация, что российское подразделение McDonald's подало в Роспатент несколько заявок на товарные знаки. Среди вариантов - "Весело и вкусно", "Только так", "Тот самый" и "Свободная касса".
РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.
Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:07
Новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а в мае объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.
Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
26 мая стало известно, что новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, а обновленный бренд представят в ближайшее время.
Президент Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия — страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 14:29
Российские точки питания заменят ушедшие иностранные, заявил Путин
 
McDonald's CorporationРоссияМоскваЭкономикаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
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