https://ria.ru/20220527/makdonalds-1791235465.html

ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru

ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru - РИА Новости, 27.05.2022

ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировало домен veseloivkusno.ru

ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных реестра доменов... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:10

2022-05-27T17:10

2022-05-27T17:10

mcdonald's corporation

россия

москва

экономика

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777251546_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6940b11e9bc907aff5ce25d22549b34b.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемое генеральным директором McDonald's в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из данных реестра доменов Whois.Как указано в реестре, доменное имя зарегистрировано 26 мая. Домен зарегистрирован АО "Региональный Сетевой Информационный Центр".Закрытое акционерное общество "Москва-Макдоналдс" зарегистрировано 15 декабря 1994 года с уставным капиталом 65 тысяч рублей в Москве, на Газетном переулке, 17 (адрес одного из ресторанов McDonald's в центре Москвы). Генеральный директор - Олег Пароев, генеральный директор McDonald's в России.Ранее в СМИ появилась информация, что российское подразделение McDonald's подало в Роспатент несколько заявок на товарные знаки. Среди вариантов - "Весело и вкусно", "Только так", "Тот самый" и "Свободная касса".РИА Новости направило запрос в пресс-службу компании.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а в мае объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Компания уточнила, что намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.Позже стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Говор - владелец компании "ГиД". Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири - в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.26 мая стало известно, что новый McDonald's рассчитывает открыться в России 12 июня, а обновленный бренд представят в ближайшее время.

https://ria.ru/20220527/biznes-1791192469.html

https://ria.ru/20220526/mcdonalds-1790906489.html

https://ria.ru/20220420/obschepit-1784492655.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

mcdonald's corporation, россия, москва, экономика, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество