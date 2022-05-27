https://ria.ru/20220527/magnit-1791070721.html
Гендиректора "Магнита" Дюннинга переизбрали президентом компании
Гендиректора "Магнита" Дюннинга переизбрали президентом компании - РИА Новости, 27.05.2022
Гендиректора "Магнита" Дюннинга переизбрали президентом компании
Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг переизбран президентом компании еще на три года, следует из материалов ретейлера. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:18
2022-05-27T11:18
2022-05-27T11:59
экономика
россия
магнит (компания-ритейлер)
ян дюннинг
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг переизбран президентом компании еще на три года, следует из материалов ретейлера."По вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: избрать на должность президента (единоличного исполнительного органа) ПАО "Магнит" Дюннинга Яна Гезинюса на новый срок - 3 (три) года, начиная с 31.05.2022 года (включительно)", - говорится в материалах.В начале марта Дюннинг говорил РИА Новости, что не планирует уходить со своего поста. Он отмечал, что почти 20 лет работает в России и прошел немало сложных периодов, в каждом из которых видел возможности, как и сейчас, а "Магнит" лишь станет сильнее. На данный момент ему принадлежит 0,167145% акций компании.Дюннинг был назначен президентом "Магнита" в январе 2019 года, в том же году занял пост гендиректора. При нем была принята стратегия восстановления роста компании и долгосрочные цели до 2025 года. До прихода в компанию Дюннинг около 10 лет возглавлял "Ленту"."Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта сеть насчитывала 26 605 магазинов, расположенных в 3 946 населенных пунктах РФ.
https://ria.ru/20220420/cheki-1784442174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, магнит (компания-ритейлер), ян дюннинг
11:18 27.05.2022 (обновлено: 11:59 27.05.2022)
Гендиректора "Магнита" Дюннинга переизбрали президентом компании
Яна Дюннинга переизбрали президентом компании "Магнит" на три года
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг переизбран президентом компании еще на три года, следует из материалов ретейлера.
"По вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: избрать на должность президента (единоличного исполнительного органа) ПАО "Магнит" Дюннинга Яна Гезинюса на новый срок - 3 (три) года, начиная с 31.05.2022 года (включительно)", - говорится в материалах.
В начале марта Дюннинг говорил РИА Новости, что не планирует уходить со своего поста. Он отмечал, что почти 20 лет работает в России
и прошел немало сложных периодов, в каждом из которых видел возможности, как и сейчас, а "Магнит" лишь станет сильнее. На данный момент ему принадлежит 0,167145% акций компании.
Дюннинг был назначен президентом "Магнита" в январе 2019 года, в том же году занял пост гендиректора. При нем была принята стратегия восстановления роста компании и долгосрочные цели до 2025 года. До прихода в компанию Дюннинг около 10 лет возглавлял "Ленту".
"Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта сеть насчитывала 26 605 магазинов, расположенных в 3 946 населенных пунктах РФ.