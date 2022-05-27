https://ria.ru/20220527/magnit-1791070721.html

Гендиректора "Магнита" Дюннинга переизбрали президентом компании

Гендиректора "Магнита" Дюннинга переизбрали президентом компании - РИА Новости, 27.05.2022

Гендиректора "Магнита" Дюннинга переизбрали президентом компании

Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг переизбран президентом компании еще на три года, следует из материалов ретейлера. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:18

2022-05-27T11:18

2022-05-27T11:59

экономика

россия

магнит (компания-ритейлер)

ян дюннинг

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг переизбран президентом компании еще на три года, следует из материалов ретейлера."По вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: избрать на должность президента (единоличного исполнительного органа) ПАО "Магнит" Дюннинга Яна Гезинюса на новый срок - 3 (три) года, начиная с 31.05.2022 года (включительно)", - говорится в материалах.В начале марта Дюннинг говорил РИА Новости, что не планирует уходить со своего поста. Он отмечал, что почти 20 лет работает в России и прошел немало сложных периодов, в каждом из которых видел возможности, как и сейчас, а "Магнит" лишь станет сильнее. На данный момент ему принадлежит 0,167145% акций компании.Дюннинг был назначен президентом "Магнита" в январе 2019 года, в том же году занял пост гендиректора. При нем была принята стратегия восстановления роста компании и долгосрочные цели до 2025 года. До прихода в компанию Дюннинг около 10 лет возглавлял "Ленту"."Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 31 марта сеть насчитывала 26 605 магазинов, расположенных в 3 946 населенных пунктах РФ.

https://ria.ru/20220420/cheki-1784442174.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, магнит (компания-ритейлер), ян дюннинг