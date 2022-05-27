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Предприятие из Красноярска готово закрыть потребность России в латексе
Предприятие из Красноярска готово закрыть потребность России в латексе - РИА Новости, 27.05.2022
Предприятие из Красноярска готово закрыть потребность России в латексе
Единственное в России предприятие по производству латекса Красноярский завод синтетического каучука (входит в холдинг "Сибур") планирует наращивать объемы... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:38
2022-05-27T14:38
2022-05-27T14:43
экономика
красноярск
санкции
красноярский край
правительство красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Единственное в России предприятие по производству латекса Красноярский завод синтетического каучука (входит в холдинг "Сибур") планирует наращивать объемы производства, что поможет полностью закрыть нужды российских производителей, сообщила пресс-служба краевого правительства.Как отмечается в сообщении, до введения западных санкций весь латекс для производства перчаток в стране закупался за рубежом. На данный момент латекс включен в пятый пакет санкций, его импорт в Россию запрещён."Производство этого материала в Красноярске решило проблему зависимости российских производителей технических и медицинских перчаток от импортного сырья. Сегодня красноярский латекс уже используется на Самарском заводе медицинских изделий (СЗМИ) – одном из крупных предприятий России по производству нитриловых перчаток", - говорится в сообщении.В релизе отмечается, что к проведению промышленных испытаний красноярского латекса приступили на Тамбовском пороховом заводе и на других российских предприятиях, производящих аналогичную продукцию. Есть интерес и со стороны производителей из стран СНГ."Завод планирует наращивать объем производства латекса, чтобы в дальнейшем полностью закрыть нужды российских производителей. Сейчас потребность в медицинских перчатках в РФ составляет порядка 4,2 миллиарда пар, и этот показатель будет только расти", - добавляет правительство.Ключевые сегменты потребления латексных перчаток – медицина, косметология, ветеринария, пищевая промышленность.
https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790159686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярск, санкции, красноярский край, правительство красноярского края
14:38 27.05.2022 (обновлено: 14:43 27.05.2022)
Предприятие из Красноярска готово закрыть потребность России в латексе
Красноярский завод синтетического каучука готов закрыть потребность России в латексе
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости.
Единственное в России предприятие по производству латекса Красноярский завод синтетического каучука (входит в холдинг "Сибур") планирует наращивать объемы производства, что поможет полностью закрыть нужды российских производителей, сообщила
пресс-служба краевого правительства.
Как отмечается в сообщении, до введения западных санкций весь латекс для производства перчаток в стране закупался за рубежом. На данный момент латекс включен в пятый пакет санкций, его импорт в Россию запрещён.
"Производство этого материала в Красноярске решило проблему зависимости российских производителей технических и медицинских перчаток от импортного сырья. Сегодня красноярский латекс уже используется на Самарском заводе медицинских изделий (СЗМИ) – одном из крупных предприятий России по производству нитриловых перчаток", - говорится в сообщении
.
В релизе отмечается, что к проведению промышленных испытаний красноярского латекса приступили на Тамбовском пороховом заводе и на других российских предприятиях, производящих аналогичную продукцию. Есть интерес и со стороны производителей из стран СНГ.
"Завод планирует наращивать объем производства латекса, чтобы в дальнейшем полностью закрыть нужды российских производителей. Сейчас потребность в медицинских перчатках в РФ составляет порядка 4,2 миллиарда пар, и этот показатель будет только расти", - добавляет правительство.
Ключевые сегменты потребления латексных перчаток – медицина, косметология, ветеринария, пищевая промышленность.