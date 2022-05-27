https://ria.ru/20220527/lagerya-1791211480.html
Губернатор Гладков проверил готовность белгородских детских лагерей к лету
Губернатор Гладков проверил готовность белгородских детских лагерей к лету - РИА Новости, 27.05.2022
Губернатор Гладков проверил готовность белгородских детских лагерей к лету
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал несколько детских оздоровительных лагерей, которые примут юных жителей региона в летнем... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:23
2022-05-27T16:23
2022-05-27T16:23
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
прохоровка
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал несколько детских оздоровительных лагерей, которые примут юных жителей региона в летнем сезоне, и прежде всего обратил внимание на безопасность объектов и комфорт отдыхающих детей и подростков, сообщило областное правительство.Первое учреждение, которое проинспектировал губернатор, — детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина в Белгороде. Лагерь принимает детей с 1957 года. На территории почти в четыре гектара расположились 12 новых жилых деревянных домов на 180 мест и один корпус старой застройки на 24 места.Лагерь одновременно может принять 204 ребенка в одну смену. На территории лагеря также есть футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, медицинский пункт, столовая. Здесь глава региона обратил внимание на необходимость усиления мер безопасности."Сейчас вопрос безопасности для нас в приоритете. Охрана из двух человек без должного технического обеспечения — это несерьёзно. Территории детских лагерей большие, поэтому необходимо увеличивать личный состав охраны хотя бы до шести человек", - подчеркнул Гладков. Он также отметил, что этому лагерю остро необходим собственный актовый зал в отдельном здании, и предложил администрации над этим подумать.По соседству с лагерем имени Гагарина находится детский лагерь "Юность". Его площадь почти 14 гектаров. Учреждение принимает до 300 детей в одну смену. Жилой фонд лагеря представлен двухэтажным корпусом вместимостью 100 человек и 11 жилыми домами по 10 человек в каждом. На территории есть клубное помещение, игровая комната, котельная, столовая, футбольное поле, игровые площадки. В 2015 году была проведена реконструкция лагеря, возведены шесть новых жилых корпусов по 15 человек в каждом. Однако губернатор отметил, что этого недостаточно и лагерю требуется полное обновление.Руководитель региона предложил переоборудовать все спортивные площадки на территории лагеря, построить новые жилые дома из дерева, запустить тематические смены, восстановить неработающий бассейн и разработать комплексную систему безопасности.По словам Гладкова, администрация лагеря и города делает то, что может, но ресурсов не всегда хватает. В этом году уже начата реконструкция крымского лагеря "Бригантина", власти начали проектирование нового этнографического лагеря в Прохоровке и лагеря в Новом Осколе. В планах также создание IT-лагеря."Но и уже существующие учреждения тоже нужно приводить в порядок. Поэтому дал поручение администрации Белгорода подготовить проектную смету и документацию для того, чтобы уже на следующий год включить "Юность" в план работы", — сказал Гладков.По данным регионального правительства, всего в регионе предстоящим летом откроется 523 лагеря, в которых смогут отдохнуть 85 тысяч детей и подростков. 10,5 тысячи школьников планируется разместить в загородных лагерях, в семи муниципалитетах Белгородской области таких будет работать 16. Кроме того, на базе школ откроются 345 лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут побывать 66 тысяч человек. Ещё 8 тысяч подростков планируется занять в школьных лагерях труда и отдыха, таких откроется 160. В Губкинском городском округе и Прохоровском районе летом развернутся два палаточных лагеря, отдохнуть в них смогут 248 человек.Все лагеря отдыха и оздоровления детей, находящиеся на территории Белгородской области, обеспечены техническими средствами антитеррористической защищенности в соответствии с присвоенной им категорией опасности. Все детские лагеря охраняются сотрудниками частных охранных организаций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгородская область, белгород, прохоровка, вячеслав гладков
Губернатор Гладков проверил готовность белгородских детских лагерей к лету
Губернатор Гладков проверил готовность белгородских детских лагерей к лету
БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал несколько детских оздоровительных лагерей, которые примут юных жителей региона в летнем сезоне, и прежде всего обратил внимание на безопасность объектов и комфорт отдыхающих детей и подростков, сообщило
областное правительство.
Первое учреждение, которое проинспектировал губернатор, — детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина в Белгороде
. Лагерь принимает детей с 1957 года. На территории почти в четыре гектара расположились 12 новых жилых деревянных домов на 180 мест и один корпус старой застройки на 24 места.
Лагерь одновременно может принять 204 ребенка в одну смену. На территории лагеря также есть футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, медицинский пункт, столовая. Здесь глава региона обратил внимание на необходимость усиления мер безопасности.
"Сейчас вопрос безопасности для нас в приоритете. Охрана из двух человек без должного технического обеспечения — это несерьёзно. Территории детских лагерей большие, поэтому необходимо увеличивать личный состав охраны хотя бы до шести человек", - подчеркнул Гладков. Он также отметил, что этому лагерю остро необходим собственный актовый зал в отдельном здании, и предложил администрации над этим подумать.
По соседству с лагерем имени Гагарина находится детский лагерь "Юность". Его площадь почти 14 гектаров. Учреждение принимает до 300 детей в одну смену. Жилой фонд лагеря представлен двухэтажным корпусом вместимостью 100 человек и 11 жилыми домами по 10 человек в каждом. На территории есть клубное помещение, игровая комната, котельная, столовая, футбольное поле, игровые площадки. В 2015 году была проведена реконструкция лагеря, возведены шесть новых жилых корпусов по 15 человек в каждом. Однако губернатор отметил, что этого недостаточно и лагерю требуется полное обновление.
Руководитель региона предложил переоборудовать все спортивные площадки на территории лагеря, построить новые жилые дома из дерева, запустить тематические смены, восстановить неработающий бассейн и разработать комплексную систему безопасности.
По словам Гладкова, администрация лагеря и города делает то, что может, но ресурсов не всегда хватает. В этом году уже начата реконструкция крымского лагеря "Бригантина", власти начали проектирование нового этнографического лагеря в Прохоровке
и лагеря в Новом Осколе
. В планах также создание IT-лагеря.
"Но и уже существующие учреждения тоже нужно приводить в порядок. Поэтому дал поручение администрации Белгорода подготовить проектную смету и документацию для того, чтобы уже на следующий год включить "Юность" в план работы", — сказал Гладков.
По данным регионального правительства, всего в регионе предстоящим летом откроется 523 лагеря, в которых смогут отдохнуть 85 тысяч детей и подростков. 10,5 тысячи школьников планируется разместить в загородных лагерях, в семи муниципалитетах Белгородской области
таких будет работать 16. Кроме того, на базе школ откроются 345 лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут побывать 66 тысяч человек. Ещё 8 тысяч подростков планируется занять в школьных лагерях труда и отдыха, таких откроется 160. В Губкинском городском округе
и Прохоровском районе
летом развернутся два палаточных лагеря, отдохнуть в них смогут 248 человек.
Все лагеря отдыха и оздоровления детей, находящиеся на территории Белгородской области, обеспечены техническими средствами антитеррористической защищенности в соответствии с присвоенной им категорией опасности. Все детские лагеря охраняются сотрудниками частных охранных организаций.