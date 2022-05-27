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Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий - РИА Новости, 27.05.2022
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Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий
Американская компания "Black & Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:56
2022-05-27T17:03
в мире
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
пентагон
войска рхбз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американская компания "Black &amp; Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах американских и украинских чиновников были переведены на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство", заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Компанией "Black &amp; Veatch" было задекларировано, что на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 млн гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 млн гривен", - сообщил он.Кириллов пояснил, что эта разница направлялась на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство"."Что дополнительно подтверждает использование "серых" финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников", - подчеркнул генерал.
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в мире, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, войска рхбз
16:56 27.05.2022 (обновлено: 17:03 27.05.2022)
 
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий

Минобороны: американские и украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий

© Fotolia / Victor MoussaБиологическая опасность
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Fotolia / Victor Moussa
Биологическая опасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американская компания "Black & Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах американских и украинских чиновников были переведены на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство", заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Компанией "Black & Veatch" было задекларировано, что на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 млн гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 млн гривен", - сообщил он.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 16:48
Минобороны рассказало, как США поглощают биолаборатории в разных странах
Кириллов пояснил, что эта разница направлялась на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство".
"Что дополнительно подтверждает использование "серых" финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников", - подчеркнул генерал.
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПентагонВойска РХБЗ
 
 
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