https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791231062.html
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий
Американская компания "Black & Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:56
2022-05-27T16:56
2022-05-27T17:03
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американская компания "Black & Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах американских и украинских чиновников были переведены на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство", заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Компанией "Black & Veatch" было задекларировано, что на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 млн гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 млн гривен", - сообщил он.Кириллов пояснил, что эта разница направлялась на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство"."Что дополнительно подтверждает использование "серых" финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791228261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, войска рхбз
16:56 27.05.2022 (обновлено: 17:03 27.05.2022)
Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий
Минобороны: американские и украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американская компания "Black & Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах американских и украинских чиновников были переведены на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство", заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Компанией "Black & Veatch" было задекларировано, что на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 млн гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 млн гривен", - сообщил он.
Кириллов пояснил, что эта разница направлялась на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство".
"Что дополнительно подтверждает использование "серых" финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников", - подчеркнул генерал.