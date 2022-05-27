https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791231062.html

Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий

Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий - РИА Новости, 27.05.2022

Минобороны: украинские чиновники обогащались на модернизации биолабораторий

Американская компания "Black & Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:56

2022-05-27T16:56

2022-05-27T17:03

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американская компания "Black & Veatch" завысила стоимость модернизации трех биолабораторий на Украине на 17,7 млн гривен – эти средства в личных интересах американских и украинских чиновников были переведены на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство", заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Компанией "Black & Veatch" было задекларировано, что на модернизацию трех ветеринарных лабораторий в 2013 году потрачено 37,8 млн гривен. По результатам независимой экспертизы выявлено завышение фактической стоимости работ по сравнению с заявленными расходами на сумму 17,7 млн гривен", - сообщил он.Кириллов пояснил, что эта разница направлялась на счета фиктивных компаний "Голден Украина", "БК Профбудинвест", "Столичное торговое агентство"."Что дополнительно подтверждает использование "серых" финансовых схем в личных интересах американских и украинских чиновников", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791228261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, войска рхбз