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Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая - РИА Новости, 27.05.2022
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая
Курс рубля ускорил падение, курс европейской валюты подскакивал в начале торгов пятницы на Московской бирже выше 71 рубля, впервые с 11 мая, доллар достиг... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:19
2022-05-27T10:19
2022-05-27T10:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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московская биржа
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Курс рубля ускорил падение, курс европейской валюты подскакивал в начале торгов пятницы на Московской бирже выше 71 рубля, впервые с 11 мая, доллар достиг отметки в 66,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" на 10.19 мск растёт на 2,65 рубля, до 70,65 рубля, а минутами ранее и уже поднимался до 71,15 рубля.Курс доллара в то же время прибавляет 1,33 рубля, достигая 66,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, россия, евро, московская биржа
10:19 27.05.2022 (обновлено: 10:30 27.05.2022)
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая
Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая, доллар вырос до 66,6 рубля