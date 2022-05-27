https://ria.ru/20220527/kurs-1791046512.html

Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая

Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая - РИА Новости, 27.05.2022

Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые с 11 мая

Курс рубля ускорил падение, курс европейской валюты подскакивал в начале торгов пятницы на Московской бирже выше 71 рубля, впервые с 11 мая, доллар достиг... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:19

2022-05-27T10:19

2022-05-27T10:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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московская биржа

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Курс рубля ускорил падение, курс европейской валюты подскакивал в начале торгов пятницы на Московской бирже выше 71 рубля, впервые с 11 мая, доллар достиг отметки в 66,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс евро расчетами "завтра" на 10.19 мск растёт на 2,65 рубля, до 70,65 рубля, а минутами ранее и уже поднимался до 71,15 рубля.Курс доллара в то же время прибавляет 1,33 рубля, достигая 66,59 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, россия, евро, московская биржа