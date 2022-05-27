https://ria.ru/20220527/koronavirus-1791066712.html
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2022
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 319 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:12
2022-05-27T11:12
2022-05-27T11:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 319 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 319, госпитализированы - 127 человек, выздоровел - 361 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 368 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 769 634 случая коронавируса, выздоровели 2 578 716 человек, умерли 43 684 человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, общество
В Москве за сутки госпитализировали 127 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявили 319 случаев COVID-19, умерли 12 человек